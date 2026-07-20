Фигуристка Аделия Петросян покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе
Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян объявила об уходе из тренерского штаба Этери Тутберидзе. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Огромная благодарность Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу (Тутберидзе, Глейхенгаузу и Дудакову.— “Ъ”) за пройденный вместе путь. Спасибо за потрясающие программы, за все наши победы и колоссальный опыт, который я получила рядом с вами»,— сообщила спортсменка.
Под руководством Этери Тутберидзе фигуристка тренировалась с 2019 года. Она по три раза выигрывала чемпионат России (2024–2026) и становилась победительницей финала Гран-при страны (2023–2025). На Олимпийских играх россиянка заняла шестое место. Недавно фигуристка получила нейтральный статус, который в следующем сезоне позволит выступить ей на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев.
Уход Аделии Петросян из штаба Этери Тутберидзе продолжает череду расставаний, поскольку ряд известных фигуристок, таких как Камила Валиева, Алина Загитова, Александра Трусова и Алена Косторная, также ранее тренировались у Тутберидзе. Для многих из них партнерство с Тутберидзе стало ключевым этапом в карьере, но также наблюдались переходы к другим тренерам или завершение карьеры. Например, Алена Косторная после ухода от Тутберидзе и неудачного сотрудничества с Евгением Плющенко вернулась к ней, но затем вновь покинула её группу, перейдя к Елене Буяновой.
Этери Тутберидзе известна тем, что воспитала множество олимпийских чемпионок и призеров. Её воспитанницы, включая Аделию Петросян, Евгению Медведеву, Алину Загитову, Анну Щербакову и Александру Трусову, одержали множество побед на чемпионатах России и других международных соревнованиях. Однако, несмотря на успехи, в российской федерации фигурного катания были случаи, когда Тутберидзе сталкивалась с ограничениями в работе, например, её не допустили до отбора на Олимпийские игры 2026 года в качестве тренера Петросян, поскольку она была аккредитована как представитель грузинской команды. Позднее, ей всё же разрешили помогать спортсменке на Олимпиаде. Тем не менее, во время соревнований Тутберидзе не могла находиться рядом с Петросян.