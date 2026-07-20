На Урале задержали подростка, проехавшего 400 км на сцепке грузового поезда

В Свердловской области транспортные полицейские привлекли к административной ответственности подростка из Перми, который проехал более 400 км на сцепке грузового поезда. Он сбежал из дома, чтобы отправиться к девушке в Кемеровскую область, сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

О нарушителе в транспортную полицию сообщили сотрудники ведомственной охраны железнодорожного транспорта. Они задержали подростка на станции Седельниково в Сысертском муниципальном округе (Свердловская область) и передали инспекторам подразделения по делам несовершеннолетних.

Выяснилось, что накануне родители оставили юношу, обучающегося в местном хореографическом училище, дома готовиться к пересдаче экзаменов, а сами уехали на дачу. Вместо этого подросток решил отправиться в город Белово (Кемеровская область) к девушке, с которой незадолго до этого познакомился в интернете. Не имея денег на билет, он планировал преодолеть около 2,2 тыс. км, передвигаясь на сцепке грузовых вагонов. Начав путешествие на станции Пермь-2, юноша вскоре доехал до Кунгура, а затем до Свердловской области.

В полиции отметили, что родители узнали об уходе сына из дома только от полицейских. «Со слов опрошенной позже матери, ребенок ни разу до этого не упоминал о подруге из Сибири и не озвучивал желание отправиться к ней. Уходов из дома до этого юноша не совершал, в целом семья положительно характеризуется по месту жительства»,— говорится в сообщении.

Подростка привлекли к административной ответственности за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте (ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ). Его мать — за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего (ст. 5.35 КоАП РФ). До приезда матери в Екатеринбург несовершеннолетнего поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД по Свердловской области.

Ранее жителя Ишима (Тюменская область) оштрафовали на 2 тыс. руб. за самовольный проезд в грузовом поезде.

Полина Бабинцева