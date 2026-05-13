Жителя Ишима оштрафовали за проезд в вагоне с углем

Жителя Ишима (Тюменская область) 22-летнего Дмитрия Климова оштрафовали на 2 тыс. руб. за самовольный проезд в грузовом поезде (ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ). Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе транспортной полиции УрФО.

Напомним, ранее в СМИ и соцсетях распространилось видео, на котором мужчина, испачканный углем, говорит, что не сможет выйти на работу, так как едет в грузовом вагоне. Далее происходит смена кадра, и он сообщает, что уже прибыл в Тюмень. После публикации ролика Уральская транспортная прокуратура начала проверку. По данным ведомства, поездка проходила из Ишима в Тюмень.

Артем Путилов, Полина Бабинцева