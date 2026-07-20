“Ъ” подвел итоги конкурса прогнозов на чемпионат мира по футболу

Вместе с чемпионатом мира по футболу завершился и конкурс прогнозов, который со старта play-off был запущен на сайте “Ъ”. Его победителем стал Николай Голубев (User_483097). Он набрал 98 очков. Второе место занял пользователь Livernat (User_634876) с 91 баллом. Тройку призеров замкнула Алена Батюшкова (User_155482) c 82 очками. “Ъ” в течение недели свяжется с победителем и призерами для передачи им наград.

Победу сборной Испании над командой Аргентины в финале предсказали все три призера (двое — со счетом 2:1 и один — со счетом 2:0). Из всех участников конкурса точный счет решающего матча угадали трое: Алексей Агафонов (User_458265), Эльвира Карпова (User_619289) и Юрий Понажев (User_439184).

Арнольд Кабанов