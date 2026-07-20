Иран заявил об атаке США на предприятие в Хомейне

Вооруженные силы США ударили по промышленному предприятию в иранском Хомейне. Об этом в интервью Mizan заявил замначальника политического отдела и службы безопасности Центральной провинции Хасан Камари.

Атака произошла около 19:00 по местному времени. По данным собеседника агентства, сообщений о раненых и погибших нет. На месте удара проводится экспертное расследование для оценки масштабов инцидента и степени возможного ущерба.

Иран и США обмениваются ударами с 8 июля. Тогда американская сторона заявила о нарушении перемирия со стороны Ирана — республика ударила по трем нефтяным танкерам в Ормузском проливе. ВС США ударили по территории Ирана, в ответ республика атаковала американские военные базы в Кувейте и Бахрейне. 18 июля Иран ударил по американским объектам в Иордании, погибли военнослужащие США. The Washington Post писала, что после инцидента США планируют расширить боевые действия против республики.