Иран заявил об атаке США на предприятие в Хомейне
Вооруженные силы США ударили по промышленному предприятию в иранском Хомейне. Об этом в интервью Mizan заявил замначальника политического отдела и службы безопасности Центральной провинции Хасан Камари.
Атака произошла около 19:00 по местному времени. По данным собеседника агентства, сообщений о раненых и погибших нет. На месте удара проводится экспертное расследование для оценки масштабов инцидента и степени возможного ущерба.
Иран и США обмениваются ударами с 8 июля. Тогда американская сторона заявила о нарушении перемирия со стороны Ирана — республика ударила по трем нефтяным танкерам в Ормузском проливе. ВС США ударили по территории Ирана, в ответ республика атаковала американские военные базы в Кувейте и Бахрейне. 18 июля Иран ударил по американским объектам в Иордании, погибли военнослужащие США. The Washington Post писала, что после инцидента США планируют расширить боевые действия против республики.
Эскалация между США и Ираном продолжается длительное время. В период с февраля по июль 2026 года США неоднократно наносили удары по территории Ирана, включая военные и ядерные объекты, склады ракет и беспилотников, а также прибрежные радиолокационные станции. В частности, 26 июня 2026 года Вооруженные силы США атаковали иранские склады ракет и беспилотников и радиолокационные станции в ответ на нападение на коммерческое судно в Ормузском проливе. 8 июля 2026 года США снова нанесли удары по Ирану в ответ на нападение на коммерческие суда в Ормузском проливе, а 12 июля 2026 года последовала еще одна серия ударов в ответ на атаку контейнеровоза GFS Galaxy.
Иран, в свою очередь, также наносил ответные удары. Так, в начале апреля 2026 года Иранские вооруженные силы атаковали предприятия американской корпорации United States Steel и алюминиевый завод США в Бахрейне, заявив, что это стало ответом на предыдущие атаки по иранским сталелитейным заводам. В марте 2026 года Иранские военнослужащие заявили о ракетном ударе по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln. Кроме того, Иран атаковал американские военные объекты в странах Ближнего Востока, включая Бахрейн, Кувейт и Иорданию.