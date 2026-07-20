Более трех тыс. свердловчан привили от гепатита А после паводка

В Свердловской области более 3 тыс. жителей территорий, пострадавших от паводка, привили против гепатита А. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Кроме того, специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» приступили к дезинфекции объектов. По состоянию на 20 июля обработаны 500 жилых домов, 264 частные скважины и 471 выгребная яма. В ведомстве отметили, что ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 34% проб питьевой воды, отобранных на подтопленных территориях, не соответствуют требованиям по санитарно-химическим показателям.

Полина Бабинцева