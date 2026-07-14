В Свердловской области в зоне подтопления 34% проб воды не соответствуют нормам

В Свердловской области 34% проб питьевой воды, отобранных на подтопленных территориях, не соответствуют требованиям по санитарно-химическим показателям. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела по коммунальной гигиене регионального управления Роспотребнадзора Иван Вагнер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Отобрано 177 проб питьевой воды из централизованных систем водоснабжения. 34% из них не соответствуют требованиям по санитарно-химическим показателям, 23% — по микробиологическим»,— сказал господин Вагнер.

По его словам, паводковые воды зачастую затапливают выгребные ямы и надворные туалеты, что создает риск загрязнения источников водоснабжения и может привести к вспышкам инфекционных заболеваний — дизентерии, ротавирусной инфекции, гепатита А.

Жителям, использующим воду из частных скважин и колодцев, после схода воды рекомендовано провести очистку и дезинфекцию источников, а также сдать воду на лабораторные исследования, чтобы убедиться в ее безопасности.

В качестве мер профилактики в Роспотребнадзоре рекомендуют использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду, соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть овощи и фрукты, а также проводить дезинфекцию домов, придомовых территорий и объектов водоснабжения после подтоплений.

Ранее сообщалось, что в поселке Пышма пострадавших от затопления вакцинируют от гепатита А.

Полина Бабинцева