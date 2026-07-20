Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Мбаппе, Олисе и Родри возглавили «рейтинг силы» FIFA по итогам ЧМ

Международная федерация футбола (FIFA) представила «рейтинг силы» по итогам завершившегося чемпионата мира. Он опубликован на сайте организации.

Предыдущая фотография
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Фото: Lynne Sladky / AP

Майкл Олисе

Майкл Олисе

Фото: Hannah McKay / Reuters

Родри

Родри

Фото: Hannah McKay / Reuters

Следующая фотография
1 / 3

Килиан Мбаппе

Фото: Lynne Sladky / AP

Майкл Олисе

Фото: Hannah McKay / Reuters

Родри

Фото: Hannah McKay / Reuters

Полевых игроков оценивали по трем аспектам: атака, креативность и оборона. У вратарей учитывались защита ворот и игра ногами. Футболистам выставляли оценки по десятибалльной шкале.

Рейтинг атаки с 9,11 балла возглавил француз Килиан Мбаппе. Он обошел англичанина Джуда Беллингема (8,29) и аргентинца Лионеля Месси (8,05). Самым креативным футболистом турнира стал Майкл Олисе (8,28). Французский полузащитник обошел Месси (8,25) и Мбаппе (7,83). Испанцы Родри (8,23), Пау Кубарси (7,59) и Педро Порро (7,58) вошли в топ-3 рейтинга игры в защите.

Португальский голкипер Диогу Кошта показал лучшую защиту ворот, набрав 8,44 балла. Он опередил аргентинца Эмилиано Мартинеса (8,14) и англичанина Джордана Пикфорда (7,85).

Чемпионат мира проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Победителем турнира стала сборная Испании.

Арнольд Кабанов

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд