Открытое горение на крыше элитного ЖК в центре Москвы потушили

Пожарные потушили открытое горение на кровле и мансарде ЖК «Дом на Страстном бульваре» в центре Москвы. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Открытое горение ликвидировано. Проводятся вскрытие и проливка кровли»,— сказал собеседник агентства.

Пожар в жилом доме на Страстном бульваре, 10, корпус 1, начался сегодня днем. Загорелись стройматериалы на крыше здания. У пожара было два очага возгорания. Один, площадью 20 кв. м, потушили быстро. Площадь второго очага достигала 400 кв. м. Тушение осложнял затрудненный доступ в подкровельное пространство. Из здания эвакуировали 20 человек.