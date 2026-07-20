Площадь пожара в элитном ЖК на Страстном бульваре в Москве выросла вдвое

Площадь пожара на мансардном этаже и на кровле ЖК «Дом на Страстном бульваре» в центре Москвы выросла до 400 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. В МЧС агентству подтвердили данные. Изначально сообщалось о возгорании на 200 кв. м.

По предварительным данным, из здания эвакуировались 20 человек. О пострадавших не сообщалось. Движение по Большой Дмитровке перекрыто от Козицкого переулка до Страстного бульвара. На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники.

Источник в оперативных службах заявил ТАСС, что причиной пожара могло стать нарушение норм пожарной безопасности при проведении строительных работ.