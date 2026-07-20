МВД объявило в розыск экс-главу «Росспиртпрома» Сергея Зивенко

Как стало известно “Ъ”, в Нагатинский райсуд Москвы поступило ходатайство следователей полиции о заочном аресте бывшего главы ФГУП «Росспиртпром» Сергея Зивенко. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве. Судебное решение об аресте фактически является технической процедурой — оно позволит вести розыск живущего за границей Зивенко в международном масштабе.

В России Сергей Зивенко объявлен в федеральный розыск, его фамилия числится в открытой базе данных разыскиваемых лиц МВД. Однако о сути претензий к нему там ничего не говорится, указано только, что розыск ведется «по статье УК РФ».

Подробности в материале «Старый спирт влили в новое дело».