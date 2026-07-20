Старый спирт влили в новое дело

В Нагатинский райсуд Москвы, как стало известно “Ъ”, поступило ходатайство следователей полиции о заочном аресте бывшего главы ФГУП «Росспиртпром» Сергея Зивенко, впоследствии руководившего ОАО «Торгово-промышленная группа "Кристалл"» (позже — «Русское белое золото»), объединившим производителей и дистрибуторов алкогольной продукции. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве, однако давно уже проживает в США. Судебное решение об аресте на родине фактически является технической процедурой, которая позволяет расширить федеральный розыск до масштабов международного с использованием возможностей Интерпола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Зивенко (фото 2012 года)

Фото: Денис Вышинский / Коммерсантъ Сергей Зивенко (фото 2012 года)

Фото: Денис Вышинский / Коммерсантъ

Ходатайство следователей полиции УВД по Южному административному округу Москвы об аресте 58-летнего Сергея Зивенко поступило в Нагатинский райсуд столицы и было зарегистрировано еще в прошлую пятницу, 17 июля. Как указано в карточке дела в базе данных суда, рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу поручено судье Наталье Борисенковой, однако дата заседания еще не назначена.

По сложившейся практике подобные ходатайства рассматриваются сразу после задержания фигуранта уголовного дела в рамках ст. 91 УПК на 48 часов. Но в случае с господином Зивенко задержка объясняется тем, что он давно проживает за границей — по неподтвержденным данным, в Майами (США). Поэтому мера пресечения ему будет избираться заочно и без особой спешки. Обычно это два месяца ареста с момента фактического задержания или экстрадиции.

В России Сергей Зивенко объявлен в федеральный розыск и его фамилия числится в открытой базе данных разыскиваемых лиц МВД. Однако о сути претензий к нему там ничего не говорится, а лишь скупо указано, что розыск ведется «по статье УК РФ».

В карточке суда отмечено, что Сергею Зивенко инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Фактически заочный арест сейчас следствию необходим для изменения масштабов поисков господина Зивенко с переходом с федерального, как не давшего результатов, на международный уровень. В соответствии с п. 123 Инструкции об организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола, постановление о международном розыске обвиняемого аннулируется, если суд не вынес постановления о заочном аресте фигуранта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разыскная карточка Сергея Зивенко появилась на сайте МВД

Фото: МВД Разыскная карточка Сергея Зивенко появилась на сайте МВД

Фото: МВД

При этом в суде отказались подтвердить информацию, что ходатайство поступило именно в отношении экс-главы «Росспиртпрома», а не одного из его возможных однофамильцев. Возможно, такая осторожность связана с фигурой самого Сергея Зивенко, поскольку высокие посты он занимал весьма давно и в нынешних документах они попросту могут быть не указаны.

Уроженец города Невинномысска Ставропольского края Сергей Зивенко в 1999 году окончил Национальный институт Екатерины Великой (Москва) по специальности «юрист».

С мая 2000 года по июль 2002 года Сергей Зивенко возглавлял ФГУП «Росспиртпром», которое объединило десятки государственных спиртзаводов. После его отставки Счетная палата выявила во ФГУПе многочисленные нарушения, в частности недоплату в бюджет 17,5 млн руб. и использование неучтенного спирта. В 2003 году в отношении Сергея Зивенко было возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), но позже оно было прекращено.

После ухода господина Зивенко из «Росспиртпрома» его структуры приобрели за $5 млн 17 товарных знаков, в том числе «Гжелку», принадлежавших московскому заводу «Кристалл».

В феврале 2003 года Сергеем Зивенко было создано ОАО «Торгово-промышленная группа "Кристалл"» (ныне — «Русское белое золото»), объединившее производителей и дистрибуторов алкогольной продукции (ФПК «Град», группа «Гросс», ТД «Росспиртпром»).

В 2013 году Сергей Зивенко в числе других физических и юридических лиц стал ответчиком по иску ФНС, поданному в Арбитражный суд Калужской области. Налоговики требовали солидарно возместить около 400 млн руб., недоплаченных ОАО «Кристалл» в казну. Однако суд определил оставить заявление без рассмотрения, поскольку предприятие еще в 2010 году тем же Арбитражным судом Калужской области было признано банкротом и в отношении него открыли конкурсное производство. А все претензии к нему подлежали изучению именно в рамках банкротного дела.

Сергей Сергеев