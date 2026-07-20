Выставка достижений футбольного хозяйства

Завершившийся 19 июля североамериканский чемпионат мира по футболу еще до старта начал крушить рекорды. Он стал самым масштабным и по количеству команд и матчей, и по географическому размаху. Он прорубил путь на главную футбольную сцену сборным крошечных государств, ранее об этой сцене и не мечтавших. Немало рекордов было установлено и за те 39 дней, пока турнир длился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

Посещаемость

По данным Международной федерации футбола (FIFA), в общей сложности на матчах турнира присутствовало более 6,8 млн болельщиков. Предыдущее достижение — 3,58 млн — было установлено на первенстве 1994 года, которое также проходило в США. Правда, тогда за Кубок мира бились всего 24 сборные и провели они 52 матча (оба показателя вдвое меньше, чем на только что завершившемся чемпионате, что сыграло ключевую роль).

По средней посещаемости только что закрывшийся чемпионат с его вместительными стадионами тоже выделялся на общем фоне. В среднем матчи посещали 65,4 тыс. человек. Это второй результат в истории. До рекорда 1994 года — 68,9 тыс. зрителей — дотянуть не удалось.

Результативность

Еще одна категория, в которой прошлый рекорд был сокрушен,— это суммарная результативность. Естественно, и здесь дело в резко возросшем количестве матчей. За 104 встречи команды в сумме настреляли 308 голов (до этого максимум зафиксировали в Катаре в 2022-м: 172 мяча в 64 играх).

Впрочем, североамериканский чемпионат — не тот случай, когда ссылке на «экстенсивность» рекорда нужно уделять чрезвычайно много внимания. Если смотреть на относительные категории, выясняется, что турнир действительно получился щедрым на голы. 2,96 мяча в среднем за матч — это лучший показатель с 1970 года! А существенно больше команды поражали ворота во времена, когда в футбол играли мячами, похожими на волейбольные. До планки 1954 года (5,38 гола в среднем за матч), конечно, очень далеко. Вряд ли она когда-нибудь будет взята.

Бомбардирский рекорд

Одним из самых захватывающих сюжетов турнира стала бомбардирская гонка. В ней Лионель Месси и Килиан Мбаппе долго шли ноздря в ноздрю. Француз борьбу за «Золотую бутсу» выиграл лишь благодаря дублю в безумной игре за бронзу. В итоге общее число голов он довел до десяти. На счету аргентинца, оставшегося без мячей на поздних стадиях, их восемь.

Нападающие противостояли друг другу и в борьбе за звание лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира. Сначала лидерство захватил Месси, сбросивший с вершины немца Мирослава Клозе. В итоге рекордом завладел Мбаппе. На счету француза 22 гола в 22 матчах. У аргентинца, который наверняка на чемпионатах мира больше не выступит, 21 мяч в 34 встречах.

Вратарский рекорд

Очень заметный рекорд установил испанский вратарь Унаи Симон, признанный лучшим вратарем турнира. Свою сухую серию, ставшую в итоге самой длительной в истории чемпионатов мира, Симон начал в 2022 году в Катаре, а этим летом продолжил. Растянулась она на шесть с лишним матчей, или 650 минут.

Правда, говорит это скорее о надежности испанской обороны, не вынуждавшей голкипера трудиться без устали. За весь североамериканский турнир, за восемь его матчей, в створ ворот Симона пробили всего 11 раз. Для сравнения: у голкипера аргентинцев Эмилиано Мартинеса было больше работы в одном лишь финале: 12 ударов, отразить из которых удалось 11. Кстати, это тоже рекорд: прежде в решающих встречах чемпионатов мира так вратарей не нагружали.

Выручка

В наиболее свежем финансовом отчете FIFA определила ожидаемый доход за четырехлетний цикл (с 2023 по 2026 год) на уровне $13 млрд. А незадолго до финиша турнира президент организации Джанни Инфантино рапортовал о еще более внушительных цифрах — $15 млрд. Это ровно в два раза больше установленного в предыдущем цикле (2019–2022) рекорда.

Глава FIFA обещал еще более светлое будущее. Новые перспективы, видимо, связаны с идеей еще больше — до 64 команд — раздуть чемпионат мира. Ведь невозможно поверить в то, что FIFA найдет более платежеспособный рынок, чем рынок США. Ведь отчасти коммерческий успех североамериканского турнира связан с резким повышением цен на билеты: по сравнению с предыдущим циклом головная структура утроила поступления от их продажи ($3 млрд против $950 млн).

Арнольд Кабанов