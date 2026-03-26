Открылась вакансия председателя Белгородского областного суда
Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 марта объявила об открытии 19 вакантных должностей, включая позицию председателя Белгородского областного суда. Заявления и документы от претендентов будут принимать до 27 апреля включительно.
По информации с сайта Белгородского облсуда, в настоящее время полномочия председателя исполняет Сергей Коцюмбас в соответствии с приказом ВС РФ от 17 марта. Господин Коцюмбас состоит в должности зампредседателя суда — председателя коллегии по уголовным делам.
В середине марта 2020 года в соответствии с президентским указом на пост председателя Белгородского облсуда на шестилетний срок был назначен Олег Усков. Господин Усков исполнял обязанности председателя с июня 2019-го, после того как Алексей Шипилов был переведен в Краснодарский краевой суд.