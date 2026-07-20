Умер двукратный обладатель «Золотого мяча» Кевин Киган

Бывший капитан и тренер сборной Англии по футболу Кевин Киган умер в 75 лет от онкологического заболевания. Об этом сообщает телеканал Sky Sports со ссылкой на заявление его семьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

В январе спортсмену диагностировали рак четвертой стадии. Его семья сообщила, что он начал лечение. Отмечается, что в последние минуты жизни Кевина Кигана окружали жена и дочь. Близкие футболиста поблагодарили медицинских работников за оказанную помощь. Также семья попросила с уважением отнестись к их «личному пространству и праву на уединение».

Вместе с «Ливерпулем» Кевин Киган трижды выиграл чемпионат Англии, стал двукратным обладателем суперкубка страны и Кубка UEFA и по разу победил в Кубке Англии и Кубке европейских чемпионов. Также он выступал за «Ньюкасл», «Саутгемптон», немецкий «Гамбург» и австралийский «Блэктаун Сити». В 63 матчах за национальную команду нападающий забил 21 гол. В 1978 и 1979 годах игрок стал обладателем «Золотого мяча». Он остается единственным английским футболистом, дважды получившим эту награду.

В качестве тренера Кевин Киган возглавлял «Ньюкасл», «Фулхэм» и «Манчестер Сити». С 1999 по 2000 год он руководил сборной Англии. На чемпионате Европы-2000 команда не смогла преодолеть групповую стадию. В 2002 году наставник был введен в Зал славы английского футбола.

Таисия Орлова