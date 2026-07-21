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Отгрузка на внутренний рынок сельскохозяйственной техники в январе—июне 2026 года

Вид техники Продажи (шт.) Изменение год к году (%)
Комбайны зерноуборочные 1 564 85,7
Комбайны кормоуборочные самоходные 113 13
Тракторы сельскохозяйственные 1 406 2,3
Плуги 715 -17,1
Культиваторы 883 -19,9
Бороны 1 395 -13
Сеялки 1 514 -17,8
Машины для внесения удобрений 186 -19,8
Опрыскиватели 569 -11,6
Косилки 1 283 -4,2
Жатки 1 021 10
Пресс-подборщики 371 -35,3
Зерноочистительные машины 271 -27,7

Источник: «Росспецмаш».

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