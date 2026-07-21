Отгрузка на внутренний рынок сельскохозяйственной техники в январе—июне 2026 года

Вид техники Продажи (шт.) Изменение год к году (%) Комбайны зерноуборочные 1 564 85,7 Комбайны кормоуборочные самоходные 113 13 Тракторы сельскохозяйственные 1 406 2,3 Плуги 715 -17,1 Культиваторы 883 -19,9 Бороны 1 395 -13 Сеялки 1 514 -17,8 Машины для внесения удобрений 186 -19,8 Опрыскиватели 569 -11,6 Косилки 1 283 -4,2 Жатки 1 021 10 Пресс-подборщики 371 -35,3 Зерноочистительные машины 271 -27,7