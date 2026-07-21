Топ-20 производителей молочной продукции в 2025 году

Компания Выручка в 2025 году (млрд руб.) Изменение год к году (%) «Логика молока» 167,1 17,9 PepsiCo 162,3 6,7 «Комос групп» 63,1 17,3 Hochland Russland 60,8 12,6 ГК «Ренна» 58,1 13,3 ГК «Молвест» 51,7 4,2 Юговский комбинат молочных продуктов 46,4 4,7 Ehrmann 40,6 19,8 ГК «Фудлэнд» 40 3,1 Lactalis Group 33 8,4 ГК «Эконива» 29,8 2,5 ГК «Айсберри» 29,5 10,7 ГК «Российское молоко» 27,7 24,7 ГК «Экомилк» 27,6 18,9 АМП «Дамол» 26,8 3,2 ГК «Русское молоко» 24,8 17,6 ГК «Ростагрокомплекс» 24,4 9,6 ГК «Сыробогатов» 23,1 37,5 «Арнест Юнирусь» 22,5 12,7 Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева 20,7 23,3