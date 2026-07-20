«Это было не предупреждение, а попытка убийства»

Бизнесмен Вадим Ермолаев, тяжело пострадавший при взрыве в Монако, впервые подробно рассказал о своем состоянии и ходе расследования. В письменном интервью газете Nice-Matin, на вопросы которой он отвечал из больницы, Ермолаев заявил, что до нападения не подозревал об угрозе своей жизни, не стал называть имена возможных заказчиков и выразил надежду, что следствие позволит установить все обстоятельства покушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Ермолаев

Фото: @vadym.iermolaiev Вадим Ермолаев

Фото: @vadym.iermolaiev

58-летний уроженец Украины Вадим Ермолаев, впоследствии получивший гражданство Кипра, его спутница Анна Насобина и их 13-летний сын получили тяжелые ранения в результате взрыва самодельного устройства с дистанционным управлением. Это произошло 29 июня у входа в жилой дом на улице Преподобного Луи Фролла в Монако. Бомба сработала в тот момент, когда семья вошла в вестибюль. На видеозаписи, обнаруженной впоследствии, виден момент, когда бомба была подложена и когда она была приведена в действие.

Через несколько дней, 6 июля, 39-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская, подозреваемая в том, что именно она заложила взрывное устройство, была обнаружена мертвой в окрестностях Киева. По подозрению в ее убийстве были арестованы бывший сотрудник полиции и действующий сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Спустя три недели после взрыва Ермолаев остается в больнице.

По его словам, состояние постепенно улучшается и, если восстановление продолжится без осложнений, выписка может состояться в ближайшие недели. «Сейчас я нахожусь в отделении интенсивной терапии, и это лишь начало долгого пути к выздоровлению. Для каждого из нас ближайшие месяцы и годы будут связаны с операциями, лечением и реабилитацией»,— написал он. О состоянии близких бизнесмен говорит еще откровеннее: «Анна получила чрезвычайно тяжелые раны с необратимыми последствиями. Наш сын перенес ожоги и переломы».

«То, что мы выжили,— настоящее чудо. Взрыв был такой силы, что металлические ограждения были сорваны, а каменные ступени нашего дома буквально разнесло в щепки. Это было не предупреждение. Это была попытка убийства»,— подчеркнул Вадим Ермолаев.

Он утверждает, что нападение стало для него полной неожиданностью: «До этой атаки у меня не было никаких оснований считать, что моей жизни может что-либо угрожать, тем более в таком месте, как Монако».

Отвечая на вопрос, знает ли он, кто стоял за покушением и руководил его исполнителями, предприниматель отказался строить предположения, сославшись на продолжающееся уголовное расследование.

По словам Ермолаева, любые публичные версии сейчас способны лишь осложнить работу следователей, поэтому он сознательно воздерживается от комментариев. Он поблагодарил за помощь в расследовании украинские, монакские и французские власти.

Отдельный блок интервью был посвящен обвинениям, которые ранее выдвигались против самого бизнесмена на Украине. Ермолаев напомнил, что против него были введены санкции указом президента Украины на основании материалов о ведении им бизнеса в Крыму. Ермолаев утверждает, что эти обвинения не соответствуют действительности.

По его словам, расследование, проводившееся украинскими правоохранительными органами, установило отсутствие у него какой-либо коммерческой деятельности в России, а также подтвердило, что часть его активов была незаконно выведена из-под его контроля. Виновные, утверждает бизнесмен, были установлены и понесли предусмотренную законом ответственность. В связи с этим Ермолаев считает свое включение в украинские санкционные списки юридически необоснованным и объясняет это ошибкой.

Не согласился предприниматель и с публикациями, которые сопоставляют покушение в Монако с уголовным делом его сына Артура Ермолаева, осужденного в Эстонии по делу о масштабном мошенничестве с использованием сети колл-центров.

«Как любой отец, я, конечно, очень тяжело переживаю то, что мой сын столкнулся с серьезными судебными проблемами. Но Артур — взрослый человек. Он живет собственной жизнью, и я не вижу никаких оснований связывать его уголовное дело с покушением, жертвой которого стал я»,— заявил Ермолаев.

Несмотря на пережитое, бизнесмен не намерен покидать Монако и рассчитывает сохранить возможность жить в княжестве. При этом он признает, что пока невозможно сказать, устранена ли угроза окончательно. Ответ на этот вопрос, по его мнению, должно дать расследование. «Мы не хотим провести остаток жизни, скрываясь и живя в страхе. Мы надеемся, что расследование позволит понять обстоятельства этого нападения, установить виновных и выяснить, устранена ли опасность»,— заявил Ермолаев.

Алексей Тарханов, Париж