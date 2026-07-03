Девушка с татуировкой змеи

На брифинге в Монако прокуратура княжества рассказала о ходе расследования взрыва, произошедшего 29 июня у жилого дома на улице Преподобного Луи Фролла, вблизи французской границы. В результате покушения пострадали трое — предприниматель Вадим Ермолаев и его близкие. По версии следствия, взрывное устройство подложила проживающая в Германии 39-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следователи осматривают место взрыва в Монако

Фото: Philippe Magoni / AP Следователи осматривают место взрыва в Монако

Фото: Philippe Magoni / AP

Как сообщает Le Figaro, расследование вышло на новый этап. Морган Раймон, заместитель прокурора Монако, 3 июля встретился с журналистами и назвал имя главной подозреваемой. По версии следствия, это проживающая в Германии гражданка Украины Анастасия Березовская, «известная своими связями с организованной преступностью».

Прокуратура считает, что подозреваемая, вероятно, действовала не одна. Два человека были задержаны в связи с расследованием, однако отпущены без предъявления обвинений. По словам зампрокурора, личность женщины удалось установить менее чем за 48 часов благодаря масштабному анализу записей камер видеонаблюдения и оперативной работе полиции.

Следователи установили, что подозреваемая несколько дней подряд изучала район будущего нападения.

По данным с видеокамер, 26 и 27 июня она проводила разведку, используя мужскую одежду и маскировку, чтобы изменить внешность. На следующий день она вновь появилась возле места преступления уже без маскировки. 29 июня она вновь предстала переодетой в мужчину.

По описанию полиции, 39-летняя Анастасия Березовская плотного телосложения, с темно-каштановыми волосами средней длины. Она была одета в полосатую футболку-тельняшку. Особая примета — татуировка змеи на правом плече. Ее портрет уже помещен на странице розыска Интерпола.

Полицейские восстановили маршрут ее передвижений. Они вычислили по записям арендованный автомобиль с немецкими номерами, который использовался в Монако. Путь машины затем проследили через Италию и несколько европейских стран до Германии, где, как предполагается, проживает подозреваемая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Березовская

Фото: Interpol Анастасия Березовская

Фото: Interpol

По версии следствия, целью нападения был именно предприниматель Вадим Ермолаев и его близкие. Вечером 29 июня они возвращались домой после ужина на берегу моря. Подозреваемая сначала ожидала их на площади Мулен, после чего подошла к подъезду и оставила у входа замаскированное под посылку самодельное взрывное устройство, достав его из большой хозяйственной сумки. Предполагается, что о маршруте Вадима Ермолаева и его спутников ей сообщили сообщники. Убедившись, что цели подошли к зданию, она привела бомбу в действие при помощи дистанционного пульта.

Следствие подчеркивает, что устройство было не фабричного изготовления. Это не была ни мина, ни граната, однако мощности оказалось достаточно, чтобы причинить жертвам опаснейшие травмы.

Самые серьезные ранения получила Анна Насобина, находившаяся рядом с предпринимателем. Именно она приняла на себя основную силу взрыва. 2 июля ей была проведена сложная операция, во время которой врачам пришлось ампутировать обе ноги.

Вадим Ермолаев получил многочисленные осколочные ранения и ожоги, однако, по словам врачей, его жизнь уже вне опасности. Тринадцатилетний подросток, которого первоначально считали одним из самых тяжелых пациентов, также постепенно идет на поправку.

Сегодня, 3 июля, немецкая полиция сообщила, что накануне местные правоохранительные органы при поддержке спецподразделений провели обыск в арендованном подозреваемой доме в Германии, однако самой женщины там не обнаружили. «В ходе обыска были изъяты вещественные доказательства, которые будут переданы властям Монако»,— следует из совместного заявления полиции федеральной земли Гессен и прокуратуры Франкфурта. Там также отмечается, что «разыскиваемая женщина в настоящее время скрывается». Одновременно немецкие правоохранители обнаружили, изъяли и обследовали автомобиль, которым пользовалась подозреваемая. Все собранные доказательства уже переданы следственным органам Монако.

Алексей Тарханов, Париж