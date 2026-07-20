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МИД Италии заявил о высылке из России своего военного атташе

Власти России приняли решение о высылке из страны итальянского военного атташе и его коллеги. Об этом сообщил глава итальянского МИД Антонио Таяни в X.

Господин Таяни заявил, что итальянских представителей выслали «без всяких оснований». «Это вопиющий акт мести за высылку из Италии двух российских военных атташе, пойманных с поличным на шпионаже, наносящем ущерб национальной безопасности»,— указал министр.

Антонио Таяни заявил о высылке двух сотрудников посольства России в Риме «за шпионскую деятельность» 9 июля. Речь идет об Иване Горбачеве и Михаиле Астахове, относящихся к аппарату военного атташе. МИД России заявил, что Москва ответит на высылку российских дипломатов.

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