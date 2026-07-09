Россия ответит на высылку двух сотрудников ее посольства в Италии

Российские власти ответят на высылку двух сотрудников своего посольства в Италии, заявили в МИД РФ. Италия объявила о высылке дипломатов сегодня, обвинив россиян в «шпионской деятельности».

«Российская сторона даст соответствующий ответ»,— прокомментировали «РИА Новости» в российском МИДе. Какими будут ответные меры, не уточняется.

Из Италии будут высланы Иван Горбачев и Михаил Астахов. По сведениям итальянской стороны, персоны нон грата относятся к аппарату военного атташе. МИД Италии уже уведомил о принятом решении посла России в Риме.