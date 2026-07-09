Россия ответит на высылку двух сотрудников ее посольства в Италии
Российские власти ответят на высылку двух сотрудников своего посольства в Италии, заявили в МИД РФ. Италия объявила о высылке дипломатов сегодня, обвинив россиян в «шпионской деятельности».
«Российская сторона даст соответствующий ответ»,— прокомментировали «РИА Новости» в российском МИДе. Какими будут ответные меры, не уточняется.
Из Италии будут высланы Иван Горбачев и Михаил Астахов. По сведениям итальянской стороны, персоны нон грата относятся к аппарату военного атташе. МИД Италии уже уведомил о принятом решении посла России в Риме.
Практика высылки российских дипломатов по обвинениям в шпионаже не является единичным случаем. В разное время аналогичные решения принимались в отношении российских дипломатов в Румынии, Норвегии, Германии и Австрии. Как правило, в ответ на такие шаги российская сторона обещает «зеркальные» или «жесткие» ответные меры, которые часто заключаются в высылке дипломатов страны-инициатора.
Например, в марте 2025 года Румыния объявила персонами нон грата военного атташе и его помощника при посольстве России из-за деятельности, «не соответствующей положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях». В ответ российская сторона заявила о «симметричном ответе». Аналогично, в апреле 2023 года Норвегия выслала 15 российских дипломатов, назвав их «офицерами разведки», на что МИД РФ обещал «жесткий ответ». В апреле 2023 года Германия выслала российских дипломатов для сокращения присутствия спецслужб России, а в январе 2026 года выслала заместителя военного атташе посольства РФ по подозрению в шпионаже, и российская сторона также обещала ответные меры.
В сентябре 2025 года Австрия объявила российского дипломата персоной нон грата по подозрению в шпионаже, и представитель МИД России Мария Захарова заявила, что из РФ будет выслан австрийский дипломат «схожего должностного уровня». При этом в июле 2023 года из Молдавии были высланы 45 сотрудников посольства РФ, что привело к сокращению персонала российской дипмиссии, и Россия также обещала ответные меры. Некоторые из высылок, по мнению МИД России, преследовали цели, не связанные с дипломатией, например, в Молдавии высылку увязали с публикацией об антеннах на крыше посольства.