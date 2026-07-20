Гражданство с доставкой в СИЗО

Приговор бывшему начальнику отдела по вопросам миграции ГУ МВД по Челябинской области Галине Земсковой, получившей восемь с половиной лет колонии, зафиксировал очередную аномалию в кадровой политике ведомства. Смена руководства в структурах, отвечающих за выдачу паспортов и квот, вновь произошла через зал суда. Пока одни экс-начальники осваивают строительный бизнес после выхода на свободу, их преемники продолжают наполнять следственные изоляторы, превращая госпрограмму по переселению соотечественников в доходный, но рискованный бизнес.



20 июля экс-майору полиции Галине Земсковой вынесли приговор. Суд установил, что осужденная, действуя в сговоре, наладила схему выдачи российского гражданства выходцам из Таджикистана. Иностранцев незаконно включали в госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников на основании фиктивных документов. Таким образом была организована незаконная миграция более 70 граждан Таджикистана.

Однако дело госпожи Земсковой — лишь очередной эпизод в системном кризисе миграционной вертикали региона, где сроки заключения для руководителей растут пропорционально их стажу работы.

Почти одновременно с госпожой Земсковой аналогичный срок получила ее коллега из того же управления — главный специалист-эксперт Светлана Винк. Суд признал ее виновной в организации незаконной миграции 60 человек. В 2021–2023 годах она совместно с сообщниками изготавливала для иностранцев поддельные документы об образовании и свидетельства о рождении, а также оформляла фиктивные трудовые договоры. Это позволяло мигрантам получать гражданство РФ в упрощенном порядке. Итог — семь лет колонии общего режима и штраф 700 тыс. руб. Сообщники госпожи Винк из числа гражданских лиц также получили реальные и условные сроки.

Одним из наиболее суровых стал приговор в отношении Владимира Белоносова, ранее возглавлявшего отдел иммиграционного контроля областного ГУ МВД. В 2018 году подполковника внутренней службы задержали оперативники УФСБ за «общее покровительство» иностранцам. Как установил суд, господин Белоносов на протяжении десяти лет (с 2008-го по 2018 год) систематически получал взятки от мигрантов. За 3,6 млн руб. офицер «закрывал глаза» на фиктивную прописку и избавлял владельцев «резиновых квартир» от уголовной ответственности. Итог — 10 лет колонии строгого режима, штраф 15 млн руб. и конфискация имущества.

За последние два года миграционный контур региона лишился еще нескольких руководителей. В январе 2024 года под следствие попал начальник отдела полиции «Тракторозаводский» Игорь Шатохин. Его дело добавило в традиционный «прейскурант» ведомства новые позиции: помимо незаконной выдачи паспортов, господину Шатохину вменили помощь лицам, желающим избежать постановки на воинский учет. На данный момент счета офицера на 4 млн руб. арестованы, а сам он ожидает финала процесса в СИЗО. Почти одновременно в Копейске была задержана начальница местного миграционного отдела, чьи услуги по «ускорению» получения гражданства оценили в 15 тыс. руб., что также стало поводом для возбуждения уголовного дела.

Для тех, кто следит за судьбой руководителей ведомства в динамике, эти новости не стали откровением. Истоки нынешней кадровой чехарды уходят в эпоху Артура Дамерта, возглавлявшего УФМС региона до 2011 года. В 2015 году господин Дамерт был приговорен к пяти годам колонии. Разрешения для иностранных рабочих он обменивал на строительные услуги в коттеджах своих родственников.

Освободившись, господин Дамерт ушел в реальный сектор экономики. В его биографии появилось руководство строительными фирмами («Запад», «Согласие»), а под занавес девелоперской карьеры он совершил акт «покаяния» перед городским хозяйством. Долгое время жители микрорайона «Парковый» жаловались на отсутствие дороги на участке, принадлежащем компании господина Дамерта. В итоге фирма «Согласие» безвозмездно передала землю муниципалитету, что позволило властям начать асфальтирование проезда.

Преемника господина Дамерта, Сергея Рязанова, задержали в 2013 году в кафе при получении взятки от директора хлебозавода. Квоты на иностранную рабочую силу вновь оказались товаром, цена которого измерялась в сотнях тысяч рублей и десяти преступных эпизодах.

Последнее на данный момент дело завершилось приговором Галине Земсковой. Как сообщил источник «Ъ-Южный Урал» из зала суда, следствие и процесс длились два года: «В апреле 2024 года Земскова Г. Н. задержана сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и ОРЧ СБ ГУ МВД России по региону. Управлением СК России по Челябинской области в отношении лица возбуждено и расследовано уголовное дело по вышеуказанным статьям».

Евгений Рыженьков