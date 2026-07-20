Лабораторный корпус Курского ГАУ отремонтирует воронежская компания за 57 млн

Определен подрядчик на первый этап ремонта лабораторного корпуса Курского государственного аграрного университета (ГАУ). Им стало воронежское ООО «Вэлф-строй». Компания единственная заявилась на конкурс и снизила начальную цену контракта с 60 млн до 57,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Площадь ремонтируемого одноэтажного здания 1983 года постройки составляет 1,7 тыс. кв. м. В рамках его капитального ремонта подрядчику предстоит отремонтировать фасад и кровлю, заменить оконные и дверные блоки, обустроить крыльцо и установить уличное освещение. Финансирование предусмотрено за счет субсидии из федерального бюджета. Завершить все работы необходимо до 29 ноября. Гарантийный срок на объект составляет пять лет.

По данным Rusprofile, ООО «Вэлф-строй» зарегистрировано в Воронеже в апреле 2007 года. Основной вид деятельности — работы по устройству покрытий полов и облицовке стен. Уставный капитал — 15 тыс. руб. Директором и единственным учредителем является Денис Коваль. По итогам 2025 года выручка общества составила 126 млн, чистая прибыль — 8,1 млн руб.

В мае подрядчиком на ремонт общежития Курского ГАУ стало местное ООО «Неодизайн плюс» Артура Булатникова. Компания обязалась выполнить работы за 431,5 млн руб.

Кабира Гасанова