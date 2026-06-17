Лабораторный корпус Курского ГАУ хотят отремонтировать за 60 млн рублей

Курский государственный аграрный университет (ГАУ) объявил конкурс на первый этап ремонта своего лабораторного корпуса на улице Карла Маркса, 70 в областном центре. Начальная цена контракта — 60,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Источник финансирования — субсидия из федерального бюджета. Согласно документации, подрядчику предстоит отремонтировать фасад здания и крышу, заменить окна и двери, обустроить крыльцо и установить уличное освещение. Завершить работы необходимо до 29 ноября. Гарантийный срок — пять лет.

Площадь ремонтируемого одноэтажного здания составляет 1,7 тыс. кв. м. Его построили в 1983 году.

Заявки на конкурс принимаются до 2 июля, итоги подведут 7-го.

В мае за ремонт общежития Курского ГАУ взялось местное ООО «Неодизайн плюс» — подрядчик выполнит работы за 431,5 млн руб.

Кабира Гасанова