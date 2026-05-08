Общежитие Курского ГАУ отремонтирует местный подрядчик за 432 млн рублей

Определен подрядчик для капитального ремонта общежития №7 Курского государственного аграрного университета (ГАУ) на улице Карла Маркса, 70. Им стало местное ООО «Неодизайн плюс». С компанией заключили контракт за 431,5 млн руб., что равняется начальной цене подряда. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

ООО «Неодизайн плюс» выиграло конкурс, на победу в котором также претендовали два неназванных участника. Они предлагали выполнить ремонт общежития за 425 млн и 420 млн руб.

Исполнить обязательства нужно с даты заключения контракта до 28 октября 2028 года. За это время подрядчику предстоит отремонтировать кирпичный фасад и кровлю пятиэтажного здания, три крыльца, ограждения балконов, выполнить отделку потолков, полов, заменить дверные и оконные блоки, а также обновить все инженерные системы.

Гарантия на строительно-монтажные работы составит пять лет, на инженерные системы — два года, на установленное оборудование — не менее года.

По данным Rusprofile, ООО «Неодизайн плюс» зарегистрировано в марте 2012 года в Курске для отделочных и строительных работ. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором и единственным учредителем является Артур Булатников. Выручка общества в 2025 году составила 269,8 млн руб., чистая прибыль — 8,1 млн руб.

Мария Свиридова