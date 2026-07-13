Хуситы заявили об ударе по аэропорту Абха в Саудовской Аравии
Вооруженные силы йеменского движения «Ансар Аллах» ударили ракетами и беспилотниками по гражданскому аэропорту Абха на юго-западе Саудовской Аравии. Об этом заявил представитель движения Яхья Сариа в эфире подконтрольного хуситам телеканала «Аль-Масира».
Хуситы заявили, что атака стала ответом на удары ВВС Саудовской Аравии по контролируемому движением аэропорту Сана. Яхья Сариа предостерег авиакомпании от полетов над воздушным пространством Саудовской Аравии. Пресс-секретарь саудовского Минобороны Турки аль-Мальки сообщил в соцсети Х об успешном отражении атаки.
Атака на аэропорт Сана была совершена 13 июля. Власти Йемена, поддерживаемые Саудовской Аравией, взяли ответственность за атаку на себя. Удар по взлетно-посадочной полосе был нанесен, чтобы помешать посадке иранского самолета, следует из заявления Минобороны Йемена.
Атака йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов) на аэропорт Абха является частью более широкого конфликта, который обострился 4 мая 2025 года после первого ракетного удара хуситов по израильскому аэропорту Бен-Гурион. В ответ на это израильская армия возобновила атаки на ключевые объекты инфраструктуры Йемена. Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявляло о намерении добиться полной воздушной блокады Израиля путем ударов по его аэропортам, включая Бен-Гурион и Рамон, и призывало международные авиакомпании отменить все рейсы в израильские аэропорты.
Хуситы наносят удары по Израилю и связанным с ним судам в Красном море, Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе с ноября 2023 года, поддерживая палестинское движение «Хамас» в конфликте с Израилем. В ответ США и Великобритания с начала 2024 года наносят удары по территории Йемена. В свою очередь, израильские ВВС также совершали удары по столице Йемена Сане и провинции Эль-Джауф, что приводило к жертвам среди населения.