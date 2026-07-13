Хуситы заявили об ударе по аэропорту Абха в Саудовской Аравии

Вооруженные силы йеменского движения «Ансар Аллах» ударили ракетами и беспилотниками по гражданскому аэропорту Абха на юго-западе Саудовской Аравии. Об этом заявил представитель движения Яхья Сариа в эфире подконтрольного хуситам телеканала «Аль-Масира».

Хуситы заявили, что атака стала ответом на удары ВВС Саудовской Аравии по контролируемому движением аэропорту Сана. Яхья Сариа предостерег авиакомпании от полетов над воздушным пространством Саудовской Аравии. Пресс-секретарь саудовского Минобороны Турки аль-Мальки сообщил в соцсети Х об успешном отражении атаки.

Атака на аэропорт Сана была совершена 13 июля. Власти Йемена, поддерживаемые Саудовской Аравией, взяли ответственность за атаку на себя. Удар по взлетно-посадочной полосе был нанесен, чтобы помешать посадке иранского самолета, следует из заявления Минобороны Йемена.