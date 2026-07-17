Ирану не дают посадки

Саудовская Аравия рассматривает возвращение к боевым действиям в Йемене спустя четыре года после объявления о прекращении огня. Дискуссии на эту тему возобновились в Эр-Рияде после попыток йеменского радикального движения «Ансар Аллах» (хуситы) наладить стабильное авиасообщение между подконтрольными ему районами и Ираном, своим главным союзником. Хуситов дважды за последний месяц предупреждали, что им не следует принимать иранские самолеты, но они отказались выполнять требования Эр-Рияда и объявили о выходе из перемирия с Саудовской Аравией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет иранской авиакомпании Mahan Air в аэропорту Ходейды — порта, контролируемого хуситами

Фото: Al Masirah TV / Handout / Reuters Самолет иранской авиакомпании Mahan Air в аэропорту Ходейды — порта, контролируемого хуситами

Фото: Al Masirah TV / Handout / Reuters

Саудовский правящий дом обсуждает возобновление военной кампании в Йемене. Об этом сообщили источники катарского издания The Middle East Eye (MEE). По их словам, в королевстве активизировались дискуссии на тему того, что делать с йеменскими хуситами — близким к Ирану мятежным движением, против которого Эр-Рияд в составе арабской коалиции почти семь лет без особого успеха вел наступательную операцию. Власти королевства рассматривают разные варианты действий, но окончательного решения еще нет. Однако, как утверждают собеседники MEE, саудовские официальные лица уже получили от США зеленый свет на нанесение воздушных ударов по хуситам.

Лидер движения «Ансар Аллах» Абдель-Малик аль-Хуси выступил вечером 16 июля с видеообращением, в котором пригрозил Саудовской Аравии мощными ударами. «Становится очевидным, что американцы, британцы и израильтяне подталкивают Саудовскую Аравию к эскалации конфликта против нашей страны,— заявил глава группировки.— Саудовская Аравия игнорирует все возможности разрядить ситуацию». Поэтому формула отношений с Эр-Риядом, по словам Абдель-Малика аль-Хуси, будет строиться по принципу «око за око».

«Если саудовский враг пойдет на всестороннюю эскалацию, мы ответим всесторонней эскалацией,— подчеркнул лидер йеменского движения.— И это не покажется саудовцам легкой прогулкой»

Последним эпизодом, вызвавшим серьезные трения между Саудовской Аравией и хуситами, стала атака на аэропорт Саны — столицы Йемена, которая контролируется боевиками «Ансар Аллах». 13 июля международно признанное правительство Йемена, поддерживаемое Саудовской Аравией, сообщило, что нанесло удары по взлетно-посадочной полосе столичного аэропорта, чтобы не допустить приземления самолета иранской авиакомпании Mahan Air. На его борту находилась делегация высокопоставленных хуситов, возвращавшихся из Тегерана после церемонии прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. В итоге самолет изменил курс и совершил посадку в аэропорту Ходейды.

Несмотря на то что центральное правительство Йемена подчеркивало, что наносило удары самостоятельно и без участия внешних сил, пресс-служба вооруженного крыла «Ансар Аллах» 13 июля возложила ответственность за удары по Сане на Саудовскую Аравию и объявила о прекращении режима тишины, который действовал с 1 апреля 2022 года,— сначала на базе заключенных под эгидой ООН договоренностей (шесть месяцев), а затем на базе двусторонних соглашений между Саудовской Аравией и хуситами (примерно четыре года).

«Нападение на аэропорт Саны завершает фазу деэскалации (с Саудовской Аравией.— “Ъ”)»,— подчеркнули хуситы.

В тот же день группировка «Ансар Аллах» нанесла удары беспилотниками и ракетами по международному аэропорту Абха в Саудовской Аравии. Это совпало с ухудшением ситуации в Ормузском проливе: 13 июля президент США Дональд Трамп объявил, что его страна восстанавливает блокаду иранских портов, которая была отменена по условиям подписанного с Тегераном 17 июня Меморандума о взаимопонимании. Однако растущая напряженность между Саудовской Аравией и хуситами стала результатом не американо-израильско-иранского конфликта, а скорее накопившихся двусторонних противоречий.

В рамках режима прекращения огня, вступившего в силу в 2022 году, хуситам, контролирующим преимущественно северные районы Йемена, было официально разрешено осуществлять не более двух гражданских рейсов в неделю — из Саны в Иорданию и Египет — под строгим международным контролем. Установление прямого авиасообщения с Ираном оставалось под запретом: с точки зрения центрального правительства Йемена и Саудовской Аравии, таким путем иранская сторона могла бы поставлять «Ансар Аллах» продвинутое вооружение и направить на помощь новых военных инструкторов.

В последние месяцы конфликты вокруг воздушного сообщения стали нарастать.

В июне 2026 года правительство Йемена попыталось окончательно забрать у хуситов финансовый и административный контроль над главным национальным авиаперевозчиком Yemenia Airways, в результате мятежное движение заблокировало полеты компании в Сану и выступило за то, чтобы заменить ее иранским перевозчиком Mahan Air.

Уже 3 июля борт Mahan Air совершил первый за 11 лет прямой беспрепятственный перелет по маршруту Тегеран—Сана, чтобы забрать делегацию хуситов на похороны Али Хаменеи. Как заявило движение «Ансар Аллах», саудовские истребители в этот момент вошли в йеменское воздушное пространство, чтобы помешать рейсу, однако это им не удалось.

Борьба за авиасообщение имеет шансы стать детонатором войны, потому что, как опасается Саудовская Аравия, воздушное сообщение между хуситскими районами и Ираном приведет к укреплению военного потенциала движения, которое с начала полномасштабной войны на Ближнем Востоке не раз обещала активно выступить на стороне Ирана. Хуситы угрожали в том числе перекрытием Баб-эль-Мандебского пролива — морского пути, важность которого для экспорта сырой нефти и нефтепродуктов из Саудовской Аравии многократно выросла на фоне кризиса в Ормузском проливе.

Нил Кербелов