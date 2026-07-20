Автостраховщики сообщили о критическом уровне выплат по ОСАГО

По итогам первой половины текущего года уровень выплат по ОСАГО с учетом расходов на ведение дел (РВД) в среднем составил 96,9%. Это критический уровень, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Страховщики вынуждены выплачивать по убыткам сумму, которая практически эквивалентна собранным страховым премиям. Это может привести к дестабилизации рынка. При этом уровень выплат по ОСАГО с учетом выплат расходов на ведение дел выше 100% по итогам первых шести месяцев зафиксировали более чем в половине регионов страны.

Наибольший уровень выплат по ОСАГО с учетом РВД отмечен в Республике Ингушетия — 265,2%. В тройку регионов-лидеров также вошли Приморский край (180,6%) и Карачаево-Черкесская Республика (166,6%). Далее по списку следуют республики Марий Эл и Дагестан, Камчатский край, Республика Саха, Чеченская Республика, Хабаровский и Забайкальский края.

Господин Уфимцев уточнил, что при превышении выплат над сборами страховщики вынуждены либо сокращать персонал и количество офисов, либо увеличивать цену продукта. Причинами повышения убыточности президент РСА назвал высокую частоту ДТП, низкую дисциплину вождения, активную работу недобросовестных автоюристов в судах и прочее.

В конце июня Центробанк изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Новый порядок должен увеличить средние выплаты на 10%. Страховые компании будут обязаны определять среднюю стоимость расходных материалов без скидок. Кроме того, при определении цены запчастей не будут учитывать стоимость их аналогов, если они на 70% дешевле оригинала.

В апреле правительство поддержало законопроект об увеличении максимальной компенсации по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн руб. Однако власти посчитали нужным отсрочить вступление нормы в силу до 1 марта 2027 года.