Автостраховщики сообщили о критическом уровне выплат по ОСАГО
По итогам первой половины текущего года уровень выплат по ОСАГО с учетом расходов на ведение дел (РВД) в среднем составил 96,9%. Это критический уровень, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
Страховщики вынуждены выплачивать по убыткам сумму, которая практически эквивалентна собранным страховым премиям. Это может привести к дестабилизации рынка. При этом уровень выплат по ОСАГО с учетом выплат расходов на ведение дел выше 100% по итогам первых шести месяцев зафиксировали более чем в половине регионов страны.
Наибольший уровень выплат по ОСАГО с учетом РВД отмечен в Республике Ингушетия — 265,2%. В тройку регионов-лидеров также вошли Приморский край (180,6%) и Карачаево-Черкесская Республика (166,6%). Далее по списку следуют республики Марий Эл и Дагестан, Камчатский край, Республика Саха, Чеченская Республика, Хабаровский и Забайкальский края.
Господин Уфимцев уточнил, что при превышении выплат над сборами страховщики вынуждены либо сокращать персонал и количество офисов, либо увеличивать цену продукта. Причинами повышения убыточности президент РСА назвал высокую частоту ДТП, низкую дисциплину вождения, активную работу недобросовестных автоюристов в судах и прочее.
В конце июня Центробанк изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Новый порядок должен увеличить средние выплаты на 10%. Страховые компании будут обязаны определять среднюю стоимость расходных материалов без скидок. Кроме того, при определении цены запчастей не будут учитывать стоимость их аналогов, если они на 70% дешевле оригинала.
В апреле правительство поддержало законопроект об увеличении максимальной компенсации по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн руб. Однако власти посчитали нужным отсрочить вступление нормы в силу до 1 марта 2027 года.
В третьей части российских регионов доля выплат по ОСАГО превысила сумму собранных страховых премий, что стало главной проблемой на Северном Кавказе и Дальнем Востоке. За период с апреля 2025 года по март 2026 года убыточность по ОСАГО в целом по стране составляла 94,1%. Эксперты связывают ситуацию с повышением стоимости услуг по ремонту и запчастей, увеличением доли дорогих китайских автомобилей, а также с деятельностью недобросовестных посредников и мошенническими практиками в регионах. Одним из регионов с высокой убыточностью была Воронежская область в первом квартале 2022 года, но наибольший уровень убыточности наблюдался в Ингушетии (617%), Дагестане (195%) и Приморском крае (189%) в период с апреля 2025 года по март 2026 года. РСА составляет рэнкинг регионов по уровню рисков, учитывая частоту страховых случаев, средние выплаты и судебные издержки.
Банк России неоднократно расширял тарифный коридор ОСАГО, что, по словам независимого эксперта Андрея Бархоты, позволило страховым компаниям закладывать высокий уровень убыточности в полисы, приводя к ежегодному росту их стоимости на 10-20%. Кроме того, с марта 2024 года появилась возможность оформления краткосрочных полисов ОСАГО (на срок от одного до трех месяцев), что поддерживает объем собранной премии и позволяет страховщикам привлекать новых клиентов. Краткосрочные полисы преимущественно используются таксистами. ЦБ РФ также актуализировал значение территориального коэффициента (КТ), понизив его для 20 территорий и повысив для 28, а для пяти территорий в Новосибирской области и трех в Ингушетии КТ увеличен в два раза.
Судебные выплаты в сегменте ОСАГО значительно снизились — в четыре раза за шесть лет. Это произошло благодаря борьбе с мошенничеством и досудебному урегулированию споров. Появление финансового омбудсмена в 2020 году стало основной причиной снижения судебных выплат, так как большинство споров разрешаются на этапе рассмотрения омбудсменом. Несмотря на это, объем накладных расходов страховщиков на судебное урегулирование случаев по ОСАГО за первое полугодие 2024 года превысил 3,4 млрд рублей, что является максимальным показателем с 2022 года. Это объясняется ростом цен на автотранспорт и сложностями с натуральным возмещением, а также решениями Верховного суда, которые ужесточили основания для снижения неустойки. Эксперты прогнозируют дальнейший рост этих расходов.