ЦБ установил новые правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО
Банк России изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Новый порядок должен увеличить средние выплаты на 10%. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Согласно нововведениям, страховые компании будут обязаны определять среднюю стоимость расходных материалов без скидок. Кроме того, при определении цены запчастей теперь не будут учитывать стоимость их аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Страховщики также начнут включать в стоимость ремонта в полном объеме затраты на уплотнители, наклейки и другие детали одноразового использования. Сейчас действует лимит в 2% от цены заменяемых запчастей.
Обновленные правила установления средней стоимости запчастей и материалов начнут действовать с 11 июля. Новые редакции ценовых справочников должен в ближайшие три месяца утвердить Российский союз автостраховщиков.
В апреле 2026 года правительство поддержало законопроект об увеличении максимальной компенсации по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн руб. Однако власти считают нужным отсрочить вступление нормы в силу до 1 марта 2027 года.
Банк России, который является регулятором рынка ОСАГО, периодически корректирует базовые ставки и коэффициенты, влияющие на стоимость полисов, на основе анализа статистических данных. С 2020 года страховщики получили возможность индивидуально определять базовую стоимость полиса в пределах установленного ЦБ тарифного коридора. Это призвано обеспечить справедливое ценообразование, где аккуратным водителям полис обходится дешевле, а водителям с высокими рисками — дороже. Расширение тарифного коридора Банком России позволяет страховщикам в меньшей степени увеличивать стоимость полиса для аккуратных водителей, нивелируя рост цен на запчасти.
В первом полугодии 2025 года средняя стоимость полисов ОСАГО в России снизилась на 4%, до 6,8 тыс. руб., при этом выплаты по ним выросли в среднем на 17%. К концу 2022 года выплаты по ОСАГО увеличились примерно на треть. В первом полугодии 2023 года сборы по ОСАГО выросли на 28%, выплаты сократились на 1%. В целом, в 2025 году, во втором квартале, средняя выплата по ОСАГО показала рост на 17,7% год к году, достигнув 104,5 тыс. руб. Рост средней выплаты связан с повышением стоимости ремонта, на что влияют инфляция, логистические и валютные факторы. Обновление справочников по единой методике оценки ЦБ с марта также привело к использованию актуальных рыночных цен на запчасти.