ЦБ установил новые правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО

Банк России изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Новый порядок должен увеличить средние выплаты на 10%. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Согласно нововведениям, страховые компании будут обязаны определять среднюю стоимость расходных материалов без скидок. Кроме того, при определении цены запчастей теперь не будут учитывать стоимость их аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Страховщики также начнут включать в стоимость ремонта в полном объеме затраты на уплотнители, наклейки и другие детали одноразового использования. Сейчас действует лимит в 2% от цены заменяемых запчастей.

Обновленные правила установления средней стоимости запчастей и материалов начнут действовать с 11 июля. Новые редакции ценовых справочников должен в ближайшие три месяца утвердить Российский союз автостраховщиков.

В апреле 2026 года правительство поддержало законопроект об увеличении максимальной компенсации по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн руб. Однако власти считают нужным отсрочить вступление нормы в силу до 1 марта 2027 года.