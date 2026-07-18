FT: Зеленский задумался об увольнении главкома ВСУ Сырского на фоне протестов

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне политического кризиса в стране, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, 18–19 июля глава государства проведет совещание с командующими, чтобы оценить ситуацию на фронте и обсудить возможных кандидатов на пост главкома. Как утверждают собеседники газеты, решение будет принято только в случае, если удастся обеспечить беспрепятственную передачу командования без ущерба для обороны по всей линии фронта.

По информации FT, вопрос об отставке господина Сырского возник после увольнения министра обороны Михаила Федорова, конфликт которого с главнокомандующим перерос в масштабный кадровый кризис. Источники издания утверждают, что господин Сырский добивался увольнения министра и поставил этот вопрос перед президентом в ультимативной форме. После ухода с должности господин Федоров публично обвинил главкома в коррупции, блокировании реформ и «стратегической недальновидности», заявив, что украинская армия слишком медленно адаптируется к изменившемуся характеру боевых действий.

На фоне кадровых перестановок в Киеве, Львове и Одессе прошли массовые акции протеста. Первоначально их участники выступали в поддержку уволенного министра, однако затем среди основных требований появилась и отставка главнокомандующего ВСУ. По данным FT, именно протесты и конфликт в руководстве армии стали дополнительным фактором, заставившим Владимира Зеленского задуматься о смене главнокомандующего.

Матвей Иващенко