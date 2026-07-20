На Ставрополье назвали причину отравления десятков туристов в гостинице

Причиной массового отравления в гостинице в Ставропольском крае стали некачественные куриные окорочка. Об этом ТАСС рассказали в оперативных службах региона.

«Заражены были окорочка, которые поставили на базу отдыха из города Невинномысска», — отметил собеседник агентства.

По данным регионального Минздрава на 18 июля, в результате происшествия в Новоселицком округе пострадали 79 человек, в том числе 25 детей. Госпитализированы 53 человека. Работа гостиницы приостановлена.

СУ СК России по Ставропольскому краю и прокуратурой организованы проверки по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей».