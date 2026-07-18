Почти 80 человек отравились на базе отдыха в Ставропольском крае

Массовое отравление произошло в гостиничном комплексе «Золотые пески» в Ставропольском крае. За медицинской помощью обратились 79 человек, включая 25 детей, сообщает Минздрав региона.

Госпитализированы 53 человека — их распределили по 10 разным больницам. Остальные лечатся амбулаторно. «Состояние заболевших средней степени тяжести с положительной динамикой. Медицинская помощь оказывается в необходимом объеме»,— сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Что стало причиной отравления, неизвестно. Telegram-канал Baza утверждает, что посетители комплекса могли отравиться курицей и котлетами, в которых обнаружили сальмонеллу.

Региональный СКР возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ).