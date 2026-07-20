На озере Поповском в Каргапольском округе утонула девочка-подросток

Следователи СУ СКР по Курганской области устанавливают обстоятельства гибели 13-летней девочки на озере Поповском в Каргапольском округе. Об этом сообщает пресс-служба госоргана.

По предварительным данным, вечером 17 июля подросток пошла купаться вместе со сверстницей на водоем около деревни Лесное без присмотра взрослых — на место, не предназначенное для плавания. Заплыв на глубину, девочка начала тонуть и не смогла выбраться на берег самостоятельно. Во время поисков 18 июля ее тело извлекли из воды.

К озеру выезжала следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Виталина Ярховска