Рейтинг национальных сборных FIFA

1 (2). Испания — 1995,88 очка. 2 (1). Аргентина — 1970,37. 3 (3). Франция — 1948,97. 4 (4). Англия — 1922,83. 5 (6). Бразилия — 1804,92. 6 (7). Марокко — 1803,99. 7 (5). Португалия — 1787,85. 8 (9). Бельгия — 1778,36. 9 (8). Нидерланды — 1775,54. 10 (14). Мексика — 1754,30. 11 (13). Колумбия — 1739,89. 12 (10). Германия — 1726,22. 13 (11). Хорватия — 1723,05. 14 (19). Швейцария — 1710,88. 15 (12). Италия — 1704,73. 16 (17). США — 1690,33. 17 (18). Япония — 1673,68. 18 (15). Сенегал — 1653,43. 19 (31). Норвегия — 1651,29. 20 (16). Уругвай — 1634,70… 35 (35). Россия — 1529,60.

В скобках — позиция команды в версии рейтинга от 11 июня. Следующая версия будет опубликована 7 октября.