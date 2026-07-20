В шести водохранилищах Челябинской области поднялся уровень воды

В Челябинской области уровень воды увеличился в Иремельском, Магнитогорском, Кыштымском, Долгобродском, Верхнеуфалейском и Нижнеуфалейском водохранилищах. Кроме того, аналогичная ситуация наблюдается в Поликарповском и Миасском городских прудах, сообщает пресс-служба министерства экологии региона.

Амплитуда колебания уровней воды составила от -26 до +60 см за сутки. Снижение уровня отмечено в Зюраткульском, Малосаткинском, Аргазинском, Шершневском, Южноуральском, Катенинском и Нязепетровском водохранилищах.

В настоящий момент сброс воды на Аргазинском и Шершневском водохранилищах составляет 51 и 59 кубометров в секунду соответственно. Это не превышает нормативных значений. В Нязепетровске сейчас идет максимальный сброс воды из водохранилища. В городе наблюдаются подтопления огородов и хозяйственных участков, а также отдельного участка дороги.