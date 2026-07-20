Заместителем начальника воронежского главка МВД назначен Андрей Догонов

На должность заместителя начальника ГУ МВД по Воронежской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан назначен полковник полиции Андрей Догонов. Личному составу его представил глава регионального ведомства генерал-майор полиции Максим Петрушин, сообщили в пресс-службе воронежского главка МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Догонов (слева) на представлении личному составу ГУ МВД по Воронежской области

Фото: ГУ МВД по Воронежской области Андрей Догонов (слева) на представлении личному составу ГУ МВД по Воронежской области

Фото: ГУ МВД по Воронежской области

Андрей Догонов родился в 1975 году в Краснодаре. Окончил Краснодарский юридический институт МВД России, является кандидатом юридических наук. Службу в органах внутренних дел начал в 1993-м. Более двадцати лет работал в следственных, оперативных и профильных подразделениях Краснодара. С ноября 2023-го возглавил управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области, после чего был переведен на руководящую должность в Воронежскую область.

Таким образом сейчас у Максима Петрушина есть шесть заместителей — Александр Капустин, Антон Решетов, Дмитрий Гвоздовский, Олег Савин, Владимир Корчагин и Андрей Догонов.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», Максим Петрушин возглавил воронежское ГУ МВД в начале июня. До этого он несколько лет руководил ульяновским УМВД. В конце прошлого месяца на пресс-конференции господин Петрушин руководитель главка обошелся без статистики, заявив, что самой главной оценкой работы полиции он считает уровень доверия граждан. Также генерал-майор полиции раскрыл источники для восполнения дефицита кадров.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов