Воронежский главк МВД возглавил экс-начальник ульяновского ведомства

Начальником ГУ МВД по Воронежской области назначен генерал-майор полиции Максим Петрушин. Его сегодня представил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Воронежской области Александр Гусев (слева) и новый начальник ГУ МВД по региону Максим Петрушин (справа)

Фото: канал Александра Гусева в Max Губернатор Воронежской области Александр Гусев (слева) и новый начальник ГУ МВД по региону Максим Петрушин (справа)

Фото: канал Александра Гусева в Max

Глава региона отметил, что за последние годы между областным правительством и полицией была выстроена эффективная система взаимодействия. В частности, в 2025 году из региональной казны было выделено 190 млн руб. на ежемесячные выплаты сотрудникам патрульно-постовой службы и отдельных подразделений органов внутренних дел, участковым. Также финансируется сводный отряд полиции, служащий в приграничном Кантемировском районе.

«Воронежская область — приграничный регион, и вопросы безопасности, общественного порядка и защиты жителей здесь имеют особое значение»,— добавил господин Гусев.

Максим Петрушин — земляк Владимира Колокольцева, он родился в Нижнем Ломове Пензенской области 15 июля 1978 года. В 1997 году Максим Петрушин окончил Елабужскую специальную среднюю школу милиции МВД. Начинал службу с должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска криминальной милиции ОВД Нижнего Ломова и Нижнеломовского района. В 2002 году окончил Саратовский юридический институт МВД РФ. Занимал должности заместителя начальника, затем начальника управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области. В 2020 году был назначен заместителем начальника, затем — начальником УМВД России по Пензенской области. В феврале 2022 года занял пост руководителя УМВД по Ульяновской области. В начале 2026 года он отчитывался о работе ведомства перед местным заксобранием и отмечал, что Ульяновская область стала регионом с самым низким уровнем преступности в Приволжском федеральном округе.

С октября 2018 года по март 2026-го начальником воронежского главка МВД был генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин. В апреле его назначили представителем губернатора Александра Гусева в областной думе. Врио главы ведомства в переходный период был замначальника — начальник главного следственного управления Антон Решетов.

Алина Морозова