Через Челябинскую область не пропустили 20 тонн персиков

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора запретили провоз через пункт пропуска «Бугристое» 20 т казахстанских персиков из-за нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Транспортное средство с фруктами следовало из Республики Кыргызстан в Москву. Во время проверки специалисты установили, что в маркировке продукции нет информации о месте происхождения. Был составлен акт и вынесено предписание о возврате персиков на территорию соседнего государства.

Виталина Ярховска