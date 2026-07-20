В Верхнеуральске Челябинской области открыли памятник Николаю II

Возле Свято-Никольского собора в Верхнеуральске Челябинской области открыли памятник царю Николаю ll. Об этом сообщает администрация муниципального округа. Именно на месте установки более 135 лет назад местные жители встречали будущего императора.

«Уставший с дороги, цесаревич скромно поужинал и удалился на покой, а наутро весь город собрался, чтобы увидеть его. После парада местных казаков Николай Александрович сказал: “Отличный ваш полк, превосходный — благодарю!“. Казаки провожали своего августейшего атамана целых семь верст»,— рассказали в администрации.

Вес скульптуры составляет около 3 т. Композиция памятника представляет собой восседающего на коне императора. Скульптуру изготовила Анна Шумакова.