Кирсан Илюмжинов выдвинул свою кандидатуру на пост главы FIDE

Кирсан Илюмжинов заявил ТАСС об участии в выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE). Он возглавлял организацию с 1995 по 2018 год.

«Я ждал как раз этого дня. Решил в Международный день шахмат выдвинуться — четверть века я руководил этой организацией. Решил, что пора вернуться, чтобы объединить шахматный мир»,— приводит его слова агентство. По мнению господина Илюмжинова, «ненормально», что сильнейший гроссмейстер мира Магнус Карлсен не выступает в матчах за корону. Также он выразил недовольство дисквалификацией Владимира Крамника. Кроме того, Кирсан Илюмжинов заявил, что шахматный мир «начал раскалываться по политическим причинам»: «Президент FIDE (Аркадий Дворкович.— ''Ъ''), российский гражданин, подписал исключение Федерации шахмат России на три года. Все это ненормально».

Выборы президента FIDE состоятся в сентябре на генассамблее в Самарканде. Свои кандидатуры ранее выдвинули Аркадий Дворкович, а также немцы Вадим Розенштайн и Ян-Хенрик Бюттнер.

Таисия Орлова