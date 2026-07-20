Кирсан Илюмжинов выдвинул свою кандидатуру на пост главы FIDE
Кирсан Илюмжинов заявил ТАСС об участии в выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE). Он возглавлял организацию с 1995 по 2018 год.
«Я ждал как раз этого дня. Решил в Международный день шахмат выдвинуться — четверть века я руководил этой организацией. Решил, что пора вернуться, чтобы объединить шахматный мир»,— приводит его слова агентство. По мнению господина Илюмжинова, «ненормально», что сильнейший гроссмейстер мира Магнус Карлсен не выступает в матчах за корону. Также он выразил недовольство дисквалификацией Владимира Крамника. Кроме того, Кирсан Илюмжинов заявил, что шахматный мир «начал раскалываться по политическим причинам»: «Президент FIDE (Аркадий Дворкович.— ''Ъ''), российский гражданин, подписал исключение Федерации шахмат России на три года. Все это ненормально».
Выборы президента FIDE состоятся в сентябре на генассамблее в Самарканде. Свои кандидатуры ранее выдвинули Аркадий Дворкович, а также немцы Вадим Розенштайн и Ян-Хенрик Бюттнер.
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«Сначала подумай, а потом сделай ход, шаг, поступок. Это принцип шахмат»
Кирсан Илюмжинов возглавлял Международную шахматную федерацию (FIDE) с 1995 по 2018 год, после чего его сменил Аркадий Дворкович. Уход Илюмжинова с поста президента был во многом связан с американскими санкциями, введенными против него в 2015 году за предполагаемое содействие сирийскому правительству в покупках нефти у террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Эти санкции привели к административному кризису в FIDE, включая закрытие счетов в швейцарских банках.
Впоследствии, в 2017 году, в FIDE возникла внутренняя оппозиция во главе с Георгиосом Макропулосом, которая утверждала, что санкции мешают Илюмжинову исполнять обязанности и он должен уйти в отставку. Несмотря на то, что Илюмжинов проигнорировал рекомендации исполкома не выдвигаться на новый срок и начал предвыборную кампанию, комиссия по этике FIDE отстранила его от должности. Отмена санкций США указом Дональда Трампа в 2025 году (согласно статье от 2025-07-03) стала причиной его решения вновь баллотироваться, при этом он заявлял, что его намерены поддержать «десятки федераций» и он готов снова взаимодействовать со швейцарскими банками.