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Кирсан Илюмжинов выдвинул свою кандидатуру на пост главы FIDE

Кирсан Илюмжинов заявил ТАСС об участии в выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE). Он возглавлял организацию с 1995 по 2018 год.

«Я ждал как раз этого дня. Решил в Международный день шахмат выдвинуться — четверть века я руководил этой организацией. Решил, что пора вернуться, чтобы объединить шахматный мир»,— приводит его слова агентство. По мнению господина Илюмжинова, «ненормально», что сильнейший гроссмейстер мира Магнус Карлсен не выступает в матчах за корону. Также он выразил недовольство дисквалификацией Владимира Крамника. Кроме того, Кирсан Илюмжинов заявил, что шахматный мир «начал раскалываться по политическим причинам»: «Президент FIDE (Аркадий Дворкович.— ''Ъ''), российский гражданин, подписал исключение Федерации шахмат России на три года. Все это ненормально».

Выборы президента FIDE состоятся в сентябре на генассамблее в Самарканде. Свои кандидатуры ранее выдвинули Аркадий Дворкович, а также немцы Вадим Розенштайн и Ян-Хенрик Бюттнер.

Таисия Орлова

Фотогалерея

«Сначала подумай, а потом сделай ход, шаг, поступок. Это принцип шахмат»

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Кирсан Илюмжинов родился 5 апреля 1962 года в Элисте. В семь лет начал заниматься шахматами, в 15 лет возглавил взрослую сборную Калмыкии по шахматам. В 1980-1982 годах проходил военную службу в Северо-Кавказском военном округе

Кирсан Илюмжинов родился 5 апреля 1962 года в Элисте. В семь лет начал заниматься шахматами, в 15 лет возглавил взрослую сборную Калмыкии по шахматам. В 1980-1982 годах проходил военную службу в Северо-Кавказском военном округе

Фото: Марк Штейнбок / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1982 году поступил в МГИМО. В 1988 году по доносу был исключен из вуза и партии КПСС «за распитие спиртных напитков в общественном месте», но после писем на имя генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева и последовавшего за этим разбирательства был восстановлен в институте и в партии

В 1982 году поступил в МГИМО. В 1988 году по доносу был исключен из вуза и партии КПСС «за распитие спиртных напитков в общественном месте», но после писем на имя генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева и последовавшего за этим разбирательства был восстановлен в институте и в партии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В начале 1990-х годов активно занимался бизнесом и общественной деятельностью. С 1989 по 1991 год был управляющим подразделением корпорации Mitsubishi в СССР, в 1992 году учредил вместе с журналистом Евгением Додолевым газету «Новый взгляд», в 1993 году стал президентом Российской палаты предпринимателей

В начале 1990-х годов активно занимался бизнесом и общественной деятельностью. С 1989 по 1991 год был управляющим подразделением корпорации Mitsubishi в СССР, в 1992 году учредил вместе с журналистом Евгением Додолевым газету «Новый взгляд», в 1993 году стал президентом Российской палаты предпринимателей

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

11 апреля 1993 года был избран президентом Республики Калмыкия и оставался на этом посту до 24 октября 2010 года &lt;br>На фото: Кирсан Илюмжинов и епископ Элистинский и Калмыцкий Зосима на закладке первого камня в основании православного храма Дмитрия Донского в Калмыкии

11 апреля 1993 года был избран президентом Республики Калмыкия и оставался на этом посту до 24 октября 2010 года
На фото: Кирсан Илюмжинов и епископ Элистинский и Калмыцкий Зосима на закладке первого камня в основании православного храма Дмитрия Донского в Калмыкии

Фото: Коммерсантъ

С 2000 по 2004 год был президентом футбольного клуба «Уралан» из Элисты. По окончании сезона 2004 года, по итогам которого «Уралан» вылетел во второй дивизион, клуб отказался от участия в соревнованиях под эгидой ПФЛ и был лишен лицензии

С 2000 по 2004 год был президентом футбольного клуба «Уралан» из Элисты. По окончании сезона 2004 года, по итогам которого «Уралан» вылетел во второй дивизион, клуб отказался от участия в соревнованиях под эгидой ПФЛ и был лишен лицензии

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

«Забрали меня прямо из квартиры. Пришельцы были в желтых скафандрах. Помню, зашли на космический корабль, и я стал задыхаться» &lt;br> Кирсан Илюмжинов неоднократно заявлял о похищении инопланетянами, которое, по его словам, имело место 18 сентября 1997 года

«Забрали меня прямо из квартиры. Пришельцы были в желтых скафандрах. Помню, зашли на космический корабль, и я стал задыхаться»
Кирсан Илюмжинов неоднократно заявлял о похищении инопланетянами, которое, по его словам, имело место 18 сентября 1997 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Сначала подумай, а потом сделай ход, шаг, поступок. Это принцип шахмат» &lt;br>В 2011 году Кирсан Илюмжинов стал хранителем мощей Будды Шакьямуни. Мощи были переданы на хранение в Центральный буддийский храм Калмыкии

«Сначала подумай, а потом сделай ход, шаг, поступок. Это принцип шахмат»
В 2011 году Кирсан Илюмжинов стал хранителем мощей Будды Шакьямуни. Мощи были переданы на хранение в Центральный буддийский храм Калмыкии

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

«Уже 20 лет, как меня избрали президентом FIDE. Тогда в организации было 130 стран, сейчас — 190. Тогда в мире в шахматы играло 200 млн, сейчас — 600 млн человек. Тогда было лишь несколько официальных турниров, сейчас более 12 тыс., и это только официальных»&lt;br> Кирсан Илюмжинов с 1995 по 2018 год возглавлял Международную шахматную федерацию (FIDE)

«Уже 20 лет, как меня избрали президентом FIDE. Тогда в организации было 130 стран, сейчас — 190. Тогда в мире в шахматы играло 200 млн, сейчас — 600 млн человек. Тогда было лишь несколько официальных турниров, сейчас более 12 тыс., и это только официальных»
Кирсан Илюмжинов с 1995 по 2018 год возглавлял Международную шахматную федерацию (FIDE)

Фото: Коммерсантъ / Вадим Китаев  /  купить фото

25 ноября 2015 года США ввели санкции против Кирсана Илюмжинова, который якобы оказывал помощь сирийскому правительству в покупке нефти у «Исламского государства» (признано террористическим и запрещено в РФ) &lt;br>На фото: президент FIDE Кирсан Илюмжинов (слева) и чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд в 2012 году

25 ноября 2015 года США ввели санкции против Кирсана Илюмжинова, который якобы оказывал помощь сирийскому правительству в покупке нефти у «Исламского государства» (признано террористическим и запрещено в РФ)
На фото: президент FIDE Кирсан Илюмжинов (слева) и чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд в 2012 году

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В 1990 году Кирсан Илюмжинов за $1 млн купил у шахматиста Гарри Каспарова (признан в России иностранным агентом) шахматную корону, которую тот получил за звание чемпиона мира, выиграв матч у Анатолия Карпова &lt;br>На фото слева направо: бывший чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд, чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен и президент FIDE Кирсан Илюмжинов в 2014 году

В 1990 году Кирсан Илюмжинов за $1 млн купил у шахматиста Гарри Каспарова (признан в России иностранным агентом) шахматную корону, которую тот получил за звание чемпиона мира, выиграв матч у Анатолия Карпова
На фото слева направо: бывший чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд, чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен и президент FIDE Кирсан Илюмжинов в 2014 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Три гармонии у человека. Первая — с создателем, с Богом. Вторая — с окружающими, родными и близкими. И третья гармония — внутри себя. Может не быть гармонии с Богом или с окружающими, самое главное, чтобы была гармония внутри себя. Если есть гармония внутри, значит, ты счастлив» &lt;br>Кирсан Илюмжинов – обладатель ряда государственных и общественных наград, в том чилсе ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и медали ЮНЕСКО «За большой личный вклад в сотрудничество между РФ и ЮНЕСКО»

«Три гармонии у человека. Первая — с создателем, с Богом. Вторая — с окружающими, родными и близкими. И третья гармония — внутри себя. Может не быть гармонии с Богом или с окружающими, самое главное, чтобы была гармония внутри себя. Если есть гармония внутри, значит, ты счастлив»
Кирсан Илюмжинов – обладатель ряда государственных и общественных наград, в том чилсе ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и медали ЮНЕСКО «За большой личный вклад в сотрудничество между РФ и ЮНЕСКО»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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Кирсан Илюмжинов родился 5 апреля 1962 года в Элисте. В семь лет начал заниматься шахматами, в 15 лет возглавил взрослую сборную Калмыкии по шахматам. В 1980-1982 годах проходил военную службу в Северо-Кавказском военном округе

Фото: Марк Штейнбок / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1982 году поступил в МГИМО. В 1988 году по доносу был исключен из вуза и партии КПСС «за распитие спиртных напитков в общественном месте», но после писем на имя генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева и последовавшего за этим разбирательства был восстановлен в институте и в партии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В начале 1990-х годов активно занимался бизнесом и общественной деятельностью. С 1989 по 1991 год был управляющим подразделением корпорации Mitsubishi в СССР, в 1992 году учредил вместе с журналистом Евгением Додолевым газету «Новый взгляд», в 1993 году стал президентом Российской палаты предпринимателей

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

11 апреля 1993 года был избран президентом Республики Калмыкия и оставался на этом посту до 24 октября 2010 года
На фото: Кирсан Илюмжинов и епископ Элистинский и Калмыцкий Зосима на закладке первого камня в основании православного храма Дмитрия Донского в Калмыкии

Фото: Коммерсантъ

С 2000 по 2004 год был президентом футбольного клуба «Уралан» из Элисты. По окончании сезона 2004 года, по итогам которого «Уралан» вылетел во второй дивизион, клуб отказался от участия в соревнованиях под эгидой ПФЛ и был лишен лицензии

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

«Забрали меня прямо из квартиры. Пришельцы были в желтых скафандрах. Помню, зашли на космический корабль, и я стал задыхаться»
Кирсан Илюмжинов неоднократно заявлял о похищении инопланетянами, которое, по его словам, имело место 18 сентября 1997 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Сначала подумай, а потом сделай ход, шаг, поступок. Это принцип шахмат»
В 2011 году Кирсан Илюмжинов стал хранителем мощей Будды Шакьямуни. Мощи были переданы на хранение в Центральный буддийский храм Калмыкии

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

«Уже 20 лет, как меня избрали президентом FIDE. Тогда в организации было 130 стран, сейчас — 190. Тогда в мире в шахматы играло 200 млн, сейчас — 600 млн человек. Тогда было лишь несколько официальных турниров, сейчас более 12 тыс., и это только официальных»
Кирсан Илюмжинов с 1995 по 2018 год возглавлял Международную шахматную федерацию (FIDE)

Фото: Коммерсантъ / Вадим Китаев  /  купить фото

25 ноября 2015 года США ввели санкции против Кирсана Илюмжинова, который якобы оказывал помощь сирийскому правительству в покупке нефти у «Исламского государства» (признано террористическим и запрещено в РФ)
На фото: президент FIDE Кирсан Илюмжинов (слева) и чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд в 2012 году

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В 1990 году Кирсан Илюмжинов за $1 млн купил у шахматиста Гарри Каспарова (признан в России иностранным агентом) шахматную корону, которую тот получил за звание чемпиона мира, выиграв матч у Анатолия Карпова
На фото слева направо: бывший чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд, чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен и президент FIDE Кирсан Илюмжинов в 2014 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Три гармонии у человека. Первая — с создателем, с Богом. Вторая — с окружающими, родными и близкими. И третья гармония — внутри себя. Может не быть гармонии с Богом или с окружающими, самое главное, чтобы была гармония внутри себя. Если есть гармония внутри, значит, ты счастлив»
Кирсан Илюмжинов – обладатель ряда государственных и общественных наград, в том чилсе ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и медали ЮНЕСКО «За большой личный вклад в сотрудничество между РФ и ЮНЕСКО»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Кирсан Илюмжинов возглавлял Международную шахматную федерацию (FIDE) с 1995 по 2018 год, после чего его сменил Аркадий Дворкович. Уход Илюмжинова с поста президента был во многом связан с американскими санкциями, введенными против него в 2015 году за предполагаемое содействие сирийскому правительству в покупках нефти у террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Эти санкции привели к административному кризису в FIDE, включая закрытие счетов в швейцарских банках.

Впоследствии, в 2017 году, в FIDE возникла внутренняя оппозиция во главе с Георгиосом Макропулосом, которая утверждала, что санкции мешают Илюмжинову исполнять обязанности и он должен уйти в отставку. Несмотря на то, что Илюмжинов проигнорировал рекомендации исполкома не выдвигаться на новый срок и начал предвыборную кампанию, комиссия по этике FIDE отстранила его от должности. Отмена санкций США указом Дональда Трампа в 2025 году (согласно статье от 2025-07-03) стала причиной его решения вновь баллотироваться, при этом он заявлял, что его намерены поддержать «десятки федераций» и он готов снова взаимодействовать со швейцарскими банками.

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