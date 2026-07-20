За крабов ответят в Америке

В Приморье возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при использовании квот на добычу краба на сумму 2,5 млрд руб. Фигурантами расследования могут стать бывшие совладельцы ныне обращенной в доход государства рыбодобывающей компании «Тефида» Алексей и Ирина Козловы. Однако привлечь их к ответственности практически невозможно: предприниматели проживают в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

О возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по результатам проверки природоохранной прокуратурой сообщило надзорное ведомство. Согласно фабуле дела, ЗАО «Тефида» заключило с Росрыболовством договор о закреплении квот на добычу краба, взяв на себя обязательство построить четыре судна-краболова длиной свыше 50 м. «К строительству судов ЗАО “Тефида” в установленные договором сроки не приступило. Более того, организацией от Федерального агентства по рыболовству умышленно сокрыта информация о нахождении под контролем иностранного инвестора»,— говорится в сообщении надзора.

В период с 2021 по 2022 год ЗАО «Тефида», по данным прокуратуры, незаконно добыло 3,6 млн экземпляров краба, «что повлекло причинение водным биологическим ресурсам ущерба в размере 2,5 млрд руб.».

Имена подозреваемых в совершении преступления не называются. Но очевидно, что среди фигурантов дела будут бывшие совладельцы ЗАО «Тефида» Алексей Козлов (97% акций общества) и его жена Ирина (3%). Информация о распределении долей содержится в решении Первореченского райсуда Владивостока от 29 марта 2024 года, согласно которому был удовлетворен гражданский иск заместителя генпрокурора РФ о взыскании с супругов Козловых, ряда подконтрольных им юридических лиц более 16,6 млрд руб. в качестве компенсации РФ за «ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам». Тогда же были обращены в доход государства доли в ЗАО «Тефида». В материалах делах также было указано, что супруги Козловы «постоянно проживают в Соединенных Штатах Америки».

В 2022 году Федеральная антимонопольная служба установила, что Алексей Козлов в 2018–2022 годах занимал руководящие должности в американских Marine Fishing International, Inc. и Marine Fishing International, LLC, следовательно, эти компании можно считать иностранными инвесторами. В следующем году Росрыболовство исключило ЗАО «Тефида» из списка держателей квот на вылов краба в связи с нахождением под контролем иностранного инвестора.

В настоящее время единоличным исполнительным органом АО «Тефида» (реорганизация произошла в прошлом году) является АО «Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания» (учредитель и владелец 100-процентной доли — РФ).

Арбитражный суд Приморского края 16 июля принял к производству иск АО «Тефида» к Алексею и Ирине Козловым, а также Евгению Ткаченко, бывшему гендиректору ЗАО «Тефида», о взыскании с них солидарно убытков в размере 2,548 млрд руб.

В качестве обеспечительной меры суд наложил арест на активы ответчиков на такую сумму.

Впрочем, как указывается в материалах арбитража Приморья, еще в 2024 году, несмотря на решение Первореченского райсуда, основной актив ЗАО «Тефида» — шесть принадлежащих ей рыбопромысловых судов («Прометей», «Посейдон», «Персей», «Пегас», «Парис» и «Нептун») «покинули территорию Российской Федерации и ее территориальное море». Затем эти суда по договорам цессии, заключенным бывшим руководством «Тефиды», перешли под контроль иностранной компании Deepsea Fisheries.

Связаться с представителями Алексея и Ирины Козловых не удалось.

В декабре прошлого года Фрунзенский райсуд Владивостока заочно признал виновным в контрабанде более 3 тыс. тонн живого краба на 2,6 млрд руб. другого дальневосточного рыбопромышленника — Олега Кана. С учетом ранее вынесенного приговора по первому уголовному делу по обвинению в организации убийства конкурента Олег Кан получил в совокупности 24 года колонии строгого режима со штрафом в размере 5 млн руб. Он также лишен права три года заниматься внешнеэкономической деятельностью. Кроме того, в собственность государства конфисковано 4,2 млрд руб.— «эквивалент стоимости предмета контрабанды».

Алексей Чернышев, Владивосток