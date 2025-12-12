Король мертв, но дело его живет

Фрунзенский районный суд Владивостока по второму уголовному делу заочно приговорил к 24 годам колонии строгого режима рыбопромышленника Олега Кана, которого СМИ называют «крабовым королем». Это наказание включает в себя ранее вынесенный приговор в 17 лет за организацию убийства, совершенного в 2010 году во Владивостоке. Теперь Олег Кан также признан виновным в создании преступного сообщества, уклонении от уплаты налогов, таможенных платежей и контрабанде. С него в собственность государства должно быть взыскано 4,2 млрд руб. Защита в ходе процесса настаивала на оправдании обвиняемого и утверждала, что он уже умер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Кан

Фото: Региональный фонд «Родные острова» Олег Кан

12 декабря судья Фрунзенского райсуда столицы Приморья Анастасия Сурменко огласила резолютивную часть приговора по второму уголовному делу рыбопромышленника Олега Кана. «Крабовый король» признан виновным в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), контрабанде стратегически важных ресурсов (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ) и уклонении от уплаты таможенных платежей (ч. 4 ст. 194 УК РФ) и налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). С учетом ранее вынесенного приговора по первому уголовному делу Олег Кан получил в совокупности 24 года колонии строгого режима со штрафом в размере 5 млн руб. Он также лишен права три года заниматься внешнеэкономической деятельностью. Кроме того, в собственность государства конфисковано 4,2 млрд руб.— «эквивалент стоимости предмета контрабанды».

По версии СКР, Олег Кан с сообщниками в 2014–2019 годах поставлял стратегически важные морские биоресурсы за границу. При вывозе краб декларировался к поставке подконтрольным ему офшорным компаниям по одной стоимости, а в действительности отгружался по цене, значительно превышающей заявленную. Доходы обвиняемый направлял на финансирование деятельности принадлежащих ему компаний и созданного им преступного сообщества. Помимо этого, используя схему разделения единого крупного бизнеса на формально автономные организации и незаконно применяя систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприниматель уходил от уплаты налога на прибыль и НДС, говорится в обвинительном заключении.

Всего в Японию, Китай и Южную Корею было поставлено более 3 тыс. тонн живого краба на 2,6 млрд руб., а сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила свыше 3,6 млрд руб.

В управлении Генпрокуратуры РФ по ДФО уточнили, что «ущерб от уклонения от уплаты таможенных платежей и налогов полностью возмещен в 2021 году» соучастником Олега Кана Дмитрием Пашовым. В 2022 году тот был приговорен тем же Фрунзенским райсудом за контрабанду и уклонение от уплаты таможенных платежей к четырем с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1 млн руб.

В суде представители защиты утверждали, что Олег Кан умер в 2023 году в Великобритании, и поэтому его уголовное преследование необходимо прекратить. В материалах дела имеется справка из ЗАГСа, подтверждающая факт смерти «крабового короля». В реестре наследственных дел Федеральной нотариальной палаты также содержится информация о смерти Олега Кана 14 февраля 2023 года (номер наследственного дела: 34947323–34/2023).

Но гособвинение и суд в смерть Кана не поверили. В прениях сторон адвокаты настаивали на оправдании подзащитного. Защита, в частности, особо обращала внимание суда, что соучастник, по версии следствия, Олега Кана Дмитрий Пашов не обвинялся в участии в преступном сообществе. «Как мог Кан руководить преступным сообществом, если его соучастник членом этого сообщества следствием и судом не признаны»,— недоумевал адвокат рыбопромышленника Евгений Ефимчук.

Новый приговор защита комментировать отказалась. «Принципиально не будем»,— сказал “Ъ” господин Ефимчук. Не стал он говорить и о дальнейших действиях защитников.

По первому уголовному делу в апреле 2024 года Приморский краевой суд признал Олега Кана виновным в организации убийства по найму рыбопромышленника Валерия Пхиденко (ч. 3 ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) в октябре 2010 года. Кану было назначено наказание в виде 17 лет колонии строгого режима. По версии СКР, Олег Кан подозревал господина Пхиденко в причастности к покушению на свою жизнь в 2005 году и впоследствии отомстил. Защита настаивала на оправдании подсудимого.

21 марта прошлого года Арбитражный суд Приморья признал ничтожными договоры о закреплении долей квот добычи водных биологических ресурсов и постановил солидарно взыскать в пользу Российской Федерации с Олега Кана, группы физических и юридических лиц, подконтрольных ему, ущерб водным биоресурсам на сумму 358,7 млрд руб. Суд согласился с доводами Генпрокуратуры, что сделки по предоставлению Росрыболовством подконтрольным иностранному инвестору Олегу Кану (по данным надзорного ведомства, у него есть вид на жительство в Республике Корея) компаниям квот на вылов водных биоресурсов «являются ничтожными», «противны не только основам нравственности, но и правопорядка» и «препятствуют обеспечению безопасности государства».

В ходе разбирательств по иску Генпрокуратуры в Пятом арбитражном апелляционном суде и ранее в Арбитражном суде Приморья представители рыбопромышленника Кана также утверждали, что тот умер еще в 2023 году в Великобритании, но убедить в этом прокуратуру и суд не смогли.

Олег Кан — известный сахалинский предприниматель, создатель нескольких крупных рыбодобывающих предприятий. Основными объектами их промысла были ценные водные биоресурсы, в том числе крабы, креветки. В 2014–2015 годах на фоне резкого роста курса доллара экспорт этих ресурсов стал приносить сверхприбыль. Владельцы бизнеса вкладывались в недвижимость, в частности, арестованные впоследствии торговые центры во Владивостоке.

Алексей Чернышев, Владивосток