Цифровые копии восьми скульптур создадут в Петербурге

В Санкт-Петербурге начались работы по лазерному 3D-сканированию памятников. Первыми специалисты создадут точные цифровые модели двух декоративных скульптур львов в Некрополе мастеров искусств. Изготовленные в 1807 году из пудостского камня, они ранее украшали восточный склон Пулковской горы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работы по лазерному 3Д-сканированию памятников

Фото: Пресс-служба Смольного Работы по лазерному 3Д-сканированию памятников

Фото: Пресс-служба Смольного

Как сообщили в пресс-службе Смольного, всего в 2026 году планируется отсканировать восемь объектов, находящихся на учете государственного музея городской скульптуры. Следующим станет скульптурная группа «Диоскуры, укрощающие коней» у входа в центральный выставочный зал «Манеж».

Лазерное 3D-сканирование позволяет создавать цифровые модели памятников без прямого контакта с объектами. Такие копии помогают специалистам оценивать повреждения, отслеживать изменения состояния скульптур и планировать реставрационные работы.

Карина Дроздецкая