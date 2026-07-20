Трудоустройство выпускников МИДиС: карьера после колледжа и института от модельного агентства до «Яндекса»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выпускники института МИДиС 2026 с направления «Дизайн»

Фото: Предоставлено пресс-службой МИДиС Выпускники института МИДиС 2026 с направления «Дизайн»

Фото: Предоставлено пресс-службой МИДиС

В 2026 году Международный институт дизайна и сервиса (МИДиС, Челябинск) выпустил 197 студентов колледжа и 244 студента института. И главное в этих цифрах даже не количество дипломов, а то, что большинство выпускников входят во взрослую жизнь уже в статусе работающих специалистов.

Карьера в индустрии моды и дизайна: истории выпускников МИДиС

Выпускники направления «Дизайн» в МИДиС сразу уходят в индустрию моды и дизайна. Анастасия Гайфуллина уже работает моделью в агентстве «Эксклюзив». Опыт подиумных дефиле и съёмок, который начинался еще на учебных показах, стал полноценной профессией. А дизайнер Арина Брагина продвигает региональный бренд «Челбаскет» как графический дизайнер. Со спортклубом она познакомилась во время проектного практикума в колледже. Дизайнер одежды Екатерина Куприянова – консультант и модельер в свадебном салоне «Она сказала «Да».

Трудоустройство маркетологов и студентов направления «Торговое дело»

Студенты направления «Торговое дело» тоже уже реализуют себя. Арина Родкина еще на последнем курсе работала в трех компаниях. «Маркетологом в стартапе, в »СушиПятница« веду соцсети и ассистент руководителя в рекламном агентстве »Громче города». Такой формат возможен только тогда, когда проекты и стажировки встроены в учебу.

Работа в сфере туризма и гостеприимства: практика в премиальных отелях

Выпускники направления «Гостиничное дело» открывают пути в крупные города России и Зарубежья. Мария Спирина сразу уезжает в Москву. Она работает в ресторане при 5* отеле Ararat Park Hyatt: «Безумно красивое место с аутентичной армянской кухней». А Марина Швалева переезжает в Санкт Петербург: «Меня ждет ресторан со звездами Мишлен». Для многих именно практика в топовых отелях и ресторанах становится прямой дорогой к переезду и карьерному росту.

Карьера программистов: от EdTech до фронтенд-разработки в «Яндексе»

Не отстают и программисты с направления «Прикладная информатика». Виталий Зюзенков, выпускник «Прикладной информатики», сейчас фронтенд разработчик в «Яндексе» в сервисе «Игромир». А Егор Наумов – методист в онлайн школе программирования EasyCode. Такие истории показывают: учебные проекты, хакатоны и стажировки в партнерских компаниях МИДиС реально конвертируются в офферы от сильных работодателей.

Для МИДиС в Челябинске такие истории – лучшая иллюстрация принципа «образование с трудоустройством». Колледж и институт работают как единая система: студенты с первых курсов подключаются к реальным проектам, проходят практику у бизнес-партнеров, а к моменту выпуска уже знают, как выглядит их профессия вживую. Поэтому выпускники 2026 года спокойно продолжают работать там, где проходили практику и стажировку еще во время учебы.

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