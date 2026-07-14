Глава Башкирии рассказал об атаке на НПЗ «Газпрома» в Салавате

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что сегодня Салаватский нефтехимический комплекс («Газпром нефтехим Салават») подвергся «самой массированной атаке вражеских беспилотников». Рано утром чиновник сообщал, что в Салавате была атакована промзона и возникли «ряд очагов задымления» — другие подробности не приводились.

«Здесь сильная эшелонированная оборона... удалось их (беспилотники. — "Ъ") уничтожить или подавить, чтобы они потеряли ориентацию», — заявил чиновник. Он добавил, что «идут поиски упавших БПЛА». Местных жителей попросили, в случае обнаружения фрагментов, не приближаться к ним и информировать экстренные службы.

«Главное, что нет погибших или пострадавших, — добавил глава региона. — Было несколько очагов воспламенения. Практически все они ликвидированы. Основные объекты не пострадали. Есть некоторые повреждения эстакад, по которым подаются ресурсы».

По оценкам властей, «в течение нескольких дней предприятие выйдет на прежние объемы работы».