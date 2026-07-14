Глава Башкирии рассказал об атаке на НПЗ «Газпрома» в Салавате
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что сегодня Салаватский нефтехимический комплекс («Газпром нефтехим Салават») подвергся «самой массированной атаке вражеских беспилотников». Рано утром чиновник сообщал, что в Салавате была атакована промзона и возникли «ряд очагов задымления» — другие подробности не приводились.
«Здесь сильная эшелонированная оборона... удалось их (беспилотники. — "Ъ") уничтожить или подавить, чтобы они потеряли ориентацию», — заявил чиновник. Он добавил, что «идут поиски упавших БПЛА». Местных жителей попросили, в случае обнаружения фрагментов, не приближаться к ним и информировать экстренные службы.
«Главное, что нет погибших или пострадавших, — добавил глава региона. — Было несколько очагов воспламенения. Практически все они ликвидированы. Основные объекты не пострадали. Есть некоторые повреждения эстакад, по которым подаются ресурсы».
По оценкам властей, «в течение нескольких дней предприятие выйдет на прежние объемы работы».
Атака на нефтехимический комплекс «Газпром нефтехим Салават» не является единичным случаем для Башкирии. В этом году регион уже дважды подвергался атакам беспилотников до текущего инцидента. Например, 9 мая и 18 сентября 2025 года (по некоторым источникам) "Газпром нефтехим Салават" уже был целью БПЛА, тогда был поврежден здание насосной станции, но производственные мощности не пострадали, и предприятие продолжало работать в штатном режиме. В сентябре 2025 года промышленные предприятия Башкирии, включая объекты «Башнефти» и «Газпром нефтехим Салават», трижды подвергались атакам беспилотников ВСУ. В ответ на эти события, в Башкирии были усилены меры по противовоздушной обороне предприятий и создана рабочая группа для защиты объектов топливно-энергетического комплекса. Отметим, что в сентябре 2025 года глава Башкирии Радий Хабиров также подписал указ, запрещающий распространять в интернете и СМИ информацию об атаках беспилотников, включая фото и видео, позволяющие идентифицировать объект атаки или последствия, за исключением официальных сообщений властей.