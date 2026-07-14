Беспилотники атаковали промзону в башкирском Салавате

Составлено ИИ-Ассистентъ

Башкоркостан, включая Салават, неоднократно становился объектом атак беспилотников. Так, 9 мая неуказанного года летательный аппарат атаковал «Газпром нефтехим Салават», нанеся незначительные повреждения зданию насосной станции. Ранее, в конце октября неуказанного года, три беспилотника атаковали предприятия топливно-энергетического комплекса Уфы: один упал на территорию предприятия, повредив стекла в операторской, а два других упали в промзоне. После атак глава Башкирии Радий Хабиров, который сообщил и о текущем событии, отмечал, что в республике была сформирована комбинированная система обороны, включающая инструменты пассивной защиты, наблюдения и уничтожения.

После атаки на «Газпром нефтехим Салават» правительство Башкирии усилило меры противовоздушной обороны на критически важных для экономики региона предприятиях. Важно отметить, что обломки сбитых БПЛА могут представлять угрозу, как это было в Салавате, где они вызвали задымление. Подобные атаки на промышленные объекты и инфраструктуру с использованием беспилотников также фиксировались в других регионах России, например в Татарстане, Ставропольском крае, Пермском крае и Саратовской области. В некоторых случаях это приводило к пожарам, повреждениям зданий и остановке производства, хотя зачастую удавалось избежать жертв.