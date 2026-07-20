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БПЛА снова атаковали танкер на терминале КТК

Утром 20 июля беспилотники снова атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума. Удару подвергся гражданский танкер NELSA, стоявший на погрузке.

«В результате попадания в кормовую часть правого борта между надстройкой и машинно-котельным отделением возник пожар на палубе и в отсеках танкера. Пожар в течение нескольких часов был ликвидирован», — уточнили в КТК. Интернациональный экипаж в составе 22 человек эвакуировали, за исключением капитана и старпома. Танкер остался на плаву.

После атаки погрузку нефти остановили. В КТК отметили, что разлив сырья и воспламенение в танках удалось предотвратить.

«Страна-агрессор при подготовке атаки на находящийся под погрузкой танкер понимала, что создает огромные экологические и техногенные риски, а также подвергает угрозе жизни членов экипажа из разных стран», — заявили в КТК. Там призвали всех участников консорциума выработать «практические меры по остановке террористических нападений на инфраструктуру экспорта углеводородного сырья».

Накануне терминал КТК также подвергся атаке. Дроны ударили по танкерам с казахстанской нефтью ASIA и NISSOS IOS, одно судно загорелось. Погрузку нефти останавливали на день, к вечеру работы возобновились. «Рассматриваем такие атаки как недопустимое посягательство на экономические интересы Республики Казахстан», — заявили в казахстанском МИДе.

В предыдущие разы объекты КТК становились целями беспилотников в апреле, в ноябре и сентябре прошлого года.

Подробнее — в материале «Ъ — Кубань-Черноморье» «Пять ударов по КТК».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске является ключевым объектом для экспорта нефти, в частности казахстанской, что делает его стратегически важной целью. Атаки беспилотников и безэкипажных катеров на объекты КТК происходили неоднократно. Так, в ноябре 2025 года административное здание морского терминала КТК в районе поселка Южная Озереевка было повреждено обломками БПЛА. Кроме того, 29 ноября 2025 года беспилотные катера атаковали выносное причальное устройство ВПУ-2 КТК, сделав его невозможным для эксплуатации до завершения восстановительных работ. Тогда же Казахстан сообщил о намерении перенаправить экспортные поставки нефти, а инцидент был назван «вопиющим случаем» со стороны пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

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