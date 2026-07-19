МИД Казахстана осудил удары БПЛА по танкерам в Черном море

МИД Казахстана осудил удары беспилотников по гражданским судам в Черном море, которые произошли 17 и 19 июля. Это следует из заявления ведомства.

По данным министерства, суда участвовали в легитимной транспортировке нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Он соединяет месторождения нефти в Казахстане и России с морским терминалом в Новороссийске на Черном море.

«Рассматриваем такие атаки как недопустимое посягательство на экономические интересы Республики Казахстан, а также в качестве целенаправленных действий по дестабилизации законной международной торговли»,— заявили в ведомстве.

Сегодня под удары БПЛА попали танкеры ASIA и NISSOS IOS. По данным КТК, они в это время были на причалах ВПУ-1 и ВПУ-3 для погрузки. Разлива нефтепродуктов не было, утверждают в консорциуме. 17 июля в Черном море был атакован нефтеналивной танкер Nordic Zenith. На судне начался пожар, экипаж его потушил.