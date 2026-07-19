МИД Казахстана осудил удары БПЛА по танкерам в Черном море
МИД Казахстана осудил удары беспилотников по гражданским судам в Черном море, которые произошли 17 и 19 июля. Это следует из заявления ведомства.
По данным министерства, суда участвовали в легитимной транспортировке нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Он соединяет месторождения нефти в Казахстане и России с морским терминалом в Новороссийске на Черном море.
«Рассматриваем такие атаки как недопустимое посягательство на экономические интересы Республики Казахстан, а также в качестве целенаправленных действий по дестабилизации законной международной торговли»,— заявили в ведомстве.
Сегодня под удары БПЛА попали танкеры ASIA и NISSOS IOS. По данным КТК, они в это время были на причалах ВПУ-1 и ВПУ-3 для погрузки. Разлива нефтепродуктов не было, утверждают в консорциуме. 17 июля в Черном море был атакован нефтеналивной танкер Nordic Zenith. На судне начался пожар, экипаж его потушил.
Казахстан выражает серьезную обеспокоенность участившимися атаками на танкеры и объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, поскольку через этот трубопровод проходит около 80% экспорта казахстанской нефти. Эти инциденты наносят ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины. Казахстанские власти неоднократно призывали к обеспечению безопасности транспортировки углеводородов в соответствии с международным правом и ожидают от Киева конкретных мер по предотвращению подобных атак.
Удары беспилотников по инфраструктуре КТК, включая морской терминал в Новороссийске, уже приводили к значительным потерям для Казахстана — около 3,8 млн тонн нефти в экспорте и удорожанию страховки. После атак Казахстан был вынужден экстренно перенаправлять экспортные поставки нефти на альтернативные маршруты, чтобы сохранить объемы добычи и минимизировать экономические риски. При этом признано, что полной альтернативы поставкам через КТК пока нет.
Россия также осуждает эти атаки, заявляя, что они нацелены на срыв мирного процесса урегулирования на Украине и нанесение ущерба навигационной безопасности в Черном море. Российский МИД выражает понимание обеспокоенности Казахстана и поддерживает необходимость совместных шагов для исключения подобных инцидентов. При этом в прошлом президент РФ Владимир Путин допускал, что атаки на КТК могут быть связаны с космической разведкой, данные для которой Украина получает от западных стран.