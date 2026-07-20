МИД России составил памятку для туристов в Иордании из-за конфликта США и Ирана

Российский МИД призвал находящихся в Иордании сограждан соблюдать меры предосторожности из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Об этом ведомство заявило в своем Telegram-канале.

«В связи с напряженностью в регионе, распространившейся на Иорданское Хашимитское Королевство, призываем граждан России, находящихся в стране, соблюдать должные меры предосторожности, воздерживаться от поездок на дальние расстояния, внимательно следить за официальными комментариями властей», — подчеркнули в МИД.

При включении сирен воздушной тревоги рекомендуется отказаться от перемещений и оставаться в местах проживания. В МИД посоветовали иметь при себе заряженный мобильный телефон. Туристам посоветовали проинформировать о себе консульский отдел посольства в Аммане по электронной почте с указанием имен, паспортных данных и состава семьи.

18 июля Иран ударил по американским объектам в Иордании. При атаке погибли двое военнослужащих США, еще один пропал без вести. Генеральный штаб Вооруженных сил Иордании заявлял, что перехватывал выпущенные ракеты.

The Washington Post писала, что США планируют расширить боевые действия против Ирана после гибели американских военнослужащих.