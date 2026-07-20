МИД России составил памятку для туристов в Иордании из-за конфликта США и Ирана
Российский МИД призвал находящихся в Иордании сограждан соблюдать меры предосторожности из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Об этом ведомство заявило в своем Telegram-канале.
«В связи с напряженностью в регионе, распространившейся на Иорданское Хашимитское Королевство, призываем граждан России, находящихся в стране, соблюдать должные меры предосторожности, воздерживаться от поездок на дальние расстояния, внимательно следить за официальными комментариями властей», — подчеркнули в МИД.
При включении сирен воздушной тревоги рекомендуется отказаться от перемещений и оставаться в местах проживания. В МИД посоветовали иметь при себе заряженный мобильный телефон. Туристам посоветовали проинформировать о себе консульский отдел посольства в Аммане по электронной почте с указанием имен, паспортных данных и состава семьи.
18 июля Иран ударил по американским объектам в Иордании. При атаке погибли двое военнослужащих США, еще один пропал без вести. Генеральный штаб Вооруженных сил Иордании заявлял, что перехватывал выпущенные ракеты.
The Washington Post писала, что США планируют расширить боевые действия против Ирана после гибели американских военнослужащих.
Эскалация напряженности на Ближнем Востоке, из-за которой МИД России выпустил памятку для туристов в Иордании, является частью более широкого конфликта. Российский МИД неоднократно выражал обеспокоенность ситуацией в регионе, призывая все вовлеченные стороны к сдержанности во избежание катастрофических последствий. Отмечается, что дестабилизация происходит на фоне противостояния между США и Ираном.
В первые дни марта 2026 года МИД России уже рекомендовал воздержаться от поездок в ряд арабских стран Персидского залива, включая ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию, из-за военной операции США и Израиля против Ирана. В то время МИД призывал россиян покинуть эти страны или переместиться в более безопасные районы. При этом, по данным МИД России, в Омане, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте суммарно находилось более 500 граждан России.