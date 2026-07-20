Для минимизации последствий начавшегося повышения уровня воды в реке Исеть в Шадринске ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба мэрии после заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

На утро 20 июля уровень воды в Исети составил 161 см, за сутки он прибавил 9 см. Приусадебные участки начнет подтапливать при достижении отметки 223 см, неблагоприятные явления прогнозируются от 340 см. На данный момент ведутся подворовые обходы, жителей информируют о порядке действий в случае ухудшения обстановки. Из-за сильного течения реки купание запрещено.

Виталина Ярховска